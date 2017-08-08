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Borsa 110 bin puanın üzerini test etti

BIST 100 endeksi, gün içinde gördüğü en yüksek seviye rekorunu 110.000 puanın üzerine taşımasının ardından etkisini artıran kar satışları ile günü sınırlı düşüşle tamamladı.

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Borsa 110 bin puanın üzerini test etti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün içinde gördüğü en yüksek seviye rekorunu 110.321,81 puana taşımasının ardından düşüşe geçerek günü yüzde 0,13 azalışla 109.639,12 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 142,01 puan azalırken, toplam işlem hacmi 4,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,23 yükseldi, holding endeksi ise yüzde 0,36 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıranı yüzde 1,39 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 2,05 ile ticaret oldu.

Güne değer kazancıyla başlayan BIST 100 endeksi, 110.321,81 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmasının ardından etkisini artıran kar satışları ile düşüşe geçse de 109.500-110.000 bandında dengelendi.

Analistler, bugün yurt içinde açıklanan sanayi üretimi endeksinin beklentilerin altında kalması ve direnç konumundaki 110.000 seviyesinin üzerinde etkisini artıran satışların BIST 100 endeksinin yükselişini sınırladığını ifade etti.

Yarın Çin'de enflasyon ve ABD'de toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000-110.200 bandının direnç bölgesi, 108.000 seviyesinin destek konumuna geldiğini dile getirdi.

Etiketler: borsa, borsa istanbul, BIST 100
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