  • 09 KASIM 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 13º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.859
    EURO 4.483
  • BIST 111031.43
    ALTIN 159.245
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Borcundan dolayı emekli olamayan kalmayacak

Borcundan dolayı emekli olamayan kalmayacak

TESK Genel Başkanı Palandöken, "SGK'ya prim borcu olan esnaf ve sanatkarların maaşlarına karşılık bankadan kredi alarak emekli olmalarının yolu açılıyor." dedi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Borcundan dolayı emekli olamayan kalmayacak

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) prim borcu olan esnaf ve sanatkarların maaşlarına karşılık bankadan kredi alarak emekli olmalarının yolunun açıldığını belirtti.

Palandöken, prim borcundan dolayı emekli olamayan Bağ-Kur'lulara yönelik Ziraat Bankası yetkilileriyle görüştüğünü bildirdi.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince, işçilerin 7 bin 200 prim günüyle emekli olabildiğine işaret eden Palandöken, "Esnaf ve sanatkarların 9 bin prim günü olması gerekmektedir. En önemlisi esnaf ve sanatkarlar primlerini kendileri yatırmak zorundadır." ifadesini kullandı.

"Borcundan dolayı emekli olamayan kalmayacak"

SGK'ya prim borcu olan esnaf ve sanatkarların maaşlarına karşılık bankadan kredi alarak emekli olmalarının yolunun açıldığını bildiren Palandöken, böylece hem SGK'nın prim tahsilatının artacağını hem de emekli olamayan esnaf ve sanatkarların mağduriyetinin giderileceğini belirtti. Palandöken, "Emekliliği gelen borçlular emekli olabilecek. Borcundan dolayı emekli olamayan kalmayacak." ifadesini kullandı.   

Kaynak: AA

Etiketler: emeklilik, banka kredisi, sgk, prim borcu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER