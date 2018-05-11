Bolu Açık Cezaevi fabrika gibi çalışıyor

Bolu Açık Cezaevi İnfaz Kurumu'ndaki mahkumların, topluma yeniden kazandırılması ve serbest hayatta kendileri için iş fırsatları oluşturabilmelerine destek olmak amacıyla eğitim, sosyal-kültürel ve iyileştirme faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

Cezaevi İnfaz Kurumu kampüsü alanı içerisine kurulan mobilya, sedef, demir, unlu mamuller atölyelerinde çalışan 15 teknisyen ve usta ile 215 hükümlü ortaya çıkardıkları ürünlerle hem kendilerine gelir sağlıyor hem de ülke ekonomisine katkıda bulunuyor.

Mahkumların hem zaman hem de emeklerini harcayarak yaptıkları birbirinden güzel ürünler, cezaevi yönetimi tarafından anlaşmalı kurum ve firmalara satılıyor.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hükümlülerin atölyelerde ortaya çıkardıkları ürünler için cezaevine tanıtım gezisi düzenlendi.

Günde 4 bin ekmek üretiliyor

Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman'ın rehberlik yaptığı gezide, hükümlülerin çalışma ortamlarıyla yaptıkları ürünler basına tanıtıldı.

Başsavcı Yaman, hem Bolu hem de Düzce cezaevinin ekmek ihtiyacının buradaki fırından karşılandığını, yaklaşık 8 bin kapasiteli fırınları olduğunu, şu anda günde 4 bin ekmek ile unlu gıdaların da üretiminin burada yapıldığını kaydetti.

Yaman, yaklaşık 5 bin metrekarelik kapalı ve açık alanda faaliyet gösteren hükümlülerin mobilya, fırın, park ve bahçe mobilyalarıyla sedef ve demir atölyelerinde üretim yaptığını belirterek, şunları söyledi:

"Adliye, tapu sicil müdürlüğü, icra müdürlükleri gibi alanlarda temizlik ve çay ocağı işletmeciliğimiz de var. Burada büyük bir neredeyse fabrika çapında işletmeden söz ediyoruz. Bizim 2018 yılı hedeflerimiz bundan daha da yüksek."

Yaman'ın konuşmasının ardından, Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Necati Uyanık'ın da eşliğinde atölyeler gezilerek yapılan işler hakkında bilgi verildi.

Kaynak: AA