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BMW 1 milyondan fazla aracı geri çağırdı

Alman otomobil üreticisi BMW, yangın çıkma riski nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nde, bir milyondan fazla aracı geri çağırdı.

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BMW 1 milyondan fazla aracı geri çağırdı

Alman otomotiv sektöründeki krizlere bir yenisi daha eklendi.

Alman otomobil firması BMW, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir milyondan fazla aracını geri çağırdı.

Gerekçesi ise, pozitif krank karteri havalandırma valfinde aşırı ısınma sonucu, araç kullanılmadığında bile yangın riski bulunması.

Alman otomobil firması BMW, tamirat işlemleri bitene kadar araçların açık havada park edilmelerini tavsiye etti.

BMW firmasından yapılan açıklamada, 2007-2011 model araçları kapsayan geri çağırma işleminde, onarımların 18 Aralık’ta başlayacağı belirtildi.

TRT HABER
 

Etiketler: almanya, bmw
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