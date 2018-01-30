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Buradasınız : » » Bitlis'e 1 milyon dolarlık güneş enerjisi santrali

Bitlis'e 1 milyon dolarlık güneş enerjisi santrali

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 20 dönümlük arazi üzerine kurulacak güneş enerjisi santralinin ihalesi yapıldı. Kurulacak santral ile günlük bin kilovat elektrik üretilebilecek.

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Bitlise 1 milyon dolarlık güneş enerjisi santrali

Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, ilçede artık güneş enerjisi üretimine geçileceğini söyledi.

Proje kapsamında güneş enerjisi panellerinin Nemrut Dağı eteklerinde 20 dönümlük alanda kurulacağını anlatan Aksoy, "Bu konuda 1 milyon dolarlık bir rakamla ihalemizi gerçekleştirdik. Kurulacak güneş enerjisi santrali sayesinde günlük bin kilovat elektrik üretimi yapılabilecek." dedi.

Projenin yüzde 70'inin Kalkınma Bakanlığınca karşılanacağını ifade eden Aksoy, şunları kaydetti:

"Bu yüzde 70'lik oran Tatvan Belediyesine hibe edilecek. Kalan yüzde 30'u ise Tatvan Belediyesinin öz kaynağından karşılanacak. İhalemiz kısa sürede sonuçlanacak. Destek ve katkılarından dolayı Kalkınma Bakanımız Sayın Lütfi Elvan ile DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Bitlis Milletvekilimiz Vedat Demiröz'e Tatvan halkı adına teşekkür ediyorum. Bu projenin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: tatvan, güneş enerji santarli, Bitlis
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