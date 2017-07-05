Bitkisel üretim destek ödemelerinde süre uzatıldı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının "Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, daha önce 30 Haziran olarak belirlenen yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşlarının destekleme ödemesi için son başvuru tarihi 31 Temmuz oldu.

Yurt içi sertifikalı fidan üretim desteği için son başvuru tarihi de 31 Temmuz olarak güncellendi.

Tebliğ hükümleri 1 Ocak 2016'dan geçerli olmak üzere uygulanacak.

