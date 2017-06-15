  • 16 HAZIRAN 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Bitcoin yüzde 30'un üzerinde düştü

Bitcoin yüzde 30'un üzerinde düştü

Sanal para birimi Bitcoin'in değeri bugün 2,050 dolara kadar gerilerken, bu hafta yüzde 32 değer kaybetti.

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Bitcoin yüzde 30un üzerinde düştü

İnternetin bankasız ve devletsiz para birimi olarak bilinen Bitcoin'in değeri, son haftalarda rekor üstüne rekor kırarak pazar günü 3,000 dolara yaklaşmıştı.

Ancak, bu haftanın başından itibaren kayıp yaşamaya başlayan Bitcoin, bugün 2,050 dolara kadar geriledi.

Pazartesi gününden bu yana yüzde 32 değer kaybeden Bitcoin, Ocak 2015'ten bu yana en sert düşüşünü de kaydetmiş oldu.

Böylece, Bitcoin, 20 Mayıs'tan bu yana elde ettiği tüm kazançları yitirmiş oldu.

Uzmanlar, bu hafta ABD'li teknoloji şirketlerinin hisselerindeki düşüşe işaret ederek, Bitcoin'e talebin de azaldığını ifade ediyor.

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