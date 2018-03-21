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Buradasınız : » » Bitcoin, yeniden 9 bin doları aştı

Bitcoin, yeniden 9 bin doları aştı

Kripto para birimleri piyasalarında yaşanan dalgalanmalar devam ederken, tepki alımlarının da etkisiyle Bitcoin, 9 bin dolar eşiğini geçti.

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Bitcoin, yeniden 9 bin doları aştı

Toplam 1,569 adet kripto para biriminin işlem gördüğü piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 6,37 artarak 9 bin 75 dolardan işlem gördü. Piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 sanal para birimi arasında son 24 saatte en çok yükselen birim yüzde 12,61’lik artışla IOTA olurken, Bitcoin 153 milyar 651 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın 43,6’sını oluşturdu.

Piyasa hacmi 352,1 milyar dolara ulaşırken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 17,07 milyar dolar oldu.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

- Bitcoin yüzde 3,67

- Ethereum yüzde 7,76

- Ripple yüzde 2,13

- Bitcoin Cash yüzde 8,09

- Litecoin yüzde 8,76

- Cardano yüzde 12,60

- Stellar yüzde 7,85

- NEO yüzde 7,07

- EOS yüzde 6,58

- IOTA yüzde 12,61 arttı.

 

Kaynak: DHA

Etiketler: kripto para, bitcoin
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