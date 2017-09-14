Bitcoin savaşı kızışıyor, hükümetler düzenleme istiyor

"İnternetin bankasız ve devletsiz para birimi" olarak bilinen Bitcoin'de, dünyanın büyük ekonomilerinin hükümetleri daha fazla regülasyon isterken, Bitcoin destekçileri Bitcoin'in internette özgürce kullanılması gerektiğini savunuyor.

Bitcoin ve bunun gibi diğer sanal para birimlerinin kullanımı arttıkça ve yaygınlaştıkça, büyük ekonomileri kontrol eden devletler, her gün daha da derinleşen sanal para piyasalarını düzenleme ihtiyacı duyuyor.

Bitcoin destekçileri ise internette kullanım için 2009'da ortaya çıkan Bitcoin ve daha sonraları geliştirilen diğer sanal para birimlerinin internet ortamında özgürce kullanılmasına devam edilmesini ve düzenlemelerle sınırlanmaması istiyor.

Çin hükümeti, geçen ay sanal para birimlerinin ilk halka arzında para toplamayı yasaklarken, şimdi de yeni düzenlemeler getirerek Bitcoin gibi sanal para piyasasında alım satım işlemlerini denetlemek, bu piyasada oluşan finansal risklerle manipülasyon ve spekülasyonları önlemek, özellikle Bitcoin'in Çin yuanı ve ABD doları gibi diğer para birimlerine çevrilmesini kısıtlayarak döviz ticaretini sıkılaştırmak istiyor.

Rusya'da, ağustos sonunda yaklaşık 500 milyon ruble değerinde Bitcoin'in ticaretini yapmak isteyen 3 kişiyi tutuklayan ve kara para aklamada sanal para birimlerinin kullanımının önüne geçmek isteyen Rus hükümeti ise Bitcoin ve benzer para birimlerinin rubleye çevrilmesini engellemeyi umuyor.

"Hükümetler, sanal para piyasalarında geri kalmamaya çalışıyor"

ABD'deki uluslararası hukuk firması K&L Gates'in Yatırım Yönetimi avukatı Robert Crea, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümetlerin asıl endişesinin, sanal para piyasalarında ortaya çıkan dolandırıcılık, kara para aklama, vergi kaçırma ve siber güvenlik riskleri olduğunu vurguladı.

Sanal para piyasaları düzenleme uzmanı da olan Crea, "Sanal para piyasaları büyüdüğü ve derinleştiği için hükümetler de geri kalmamaya çalışıyor. Bu tür piyasalarda şu anda çok az düzenleme bulunuyor. Siber güvenlik kaygıları bir yana, ülkelerin menkul kıymetler ve döviz piyasaları da sanal para birimlerine karşı temkinli yaklaşıyor. Bu nedenle hükümetler sanal para birimlerini ve genel olarak bu tür piyasaları denetleme ihtiyacı duyuyor." ifadelerini kullandı.

Bugün dünya genelinde yaklaşık 6 milyon insanın Bitcoin kullandığının tahmin edildiğini bildiren Crea, internet üzerinden dijital bir ödeme sistemi olan Bitcoin'in evrim geçirerek bugün diğer para birimlerine de çevrildiğini, küresel bir para birimi halini aldığını söyledi.

Çin'in katı döviz kontrolü faaliyetlerine dikkati çeken Crea, bu ülkedeki Bitcoin kullanıcılarının ülkenin sert döviz kontrolü kurallarından kaçmaya çalıştığını ifade etti.

ABD borsalarında işlemine izin verilmedi

Bu arada SEC, mart ayında Bitcoin'in Borsa Yatırım Fonu olmaya yönelik başvurusunu reddetmiş ve Bitcoin'in ABD borsalarında işlem görmesine izin vermemişti.

SEC'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Bitcoin'in başvurusu, manipülatif faaliyetlerin önlenmesi için gerekli şartları sağlamadığı gerekçesiyle kabul edilmemişti.

ABD'li uluslararası yatırım bankası J.P. Morgan Chase'in Üst Yöneticisi (CEO) Jamie Dimon ise yaptığı açıklamada, Bitcoin'in "sahtekarlık" ve "spekülatif" olduğunu dile getirmiş ve bankasındaki finansal çalışanların Bitcoin ticareti yapması durumunda onları kovacağını söylemişti.