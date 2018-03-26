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Buradasınız : » » Bitcoin 8 bin 351 dolara düştü

Bitcoin 8 bin 351 dolara düştü

Sanal para birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 2.38’lik bir düşüşle 8 bin 500 dolara geriledi.

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Bitcoin 8 bin 351 dolara düştü

Kripto para birimleri piyasalarındaki genel düşüş eğilimi devam ederken, piyasanın en yüksek hacimli sanal para birimi Bitcoin düşüşünü sürdürüyor.

1,587 kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 2.38’lik bir düşüşle 8 bin 351 dolara geriledi ve 141 milyar 481 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın 44.2’sini oluşturdu.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki genel düşüş eğiliminin de etkisiyle piyasa hacmi sabah saatlerine göre dokuz milyar dolara denk gelen yüzde 2.8’lik bir düşüşle 319 milyar 896 milyon dolara geriledi.

Kaynak: DHA

Etiketler: kripto para birimleri, kripto
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