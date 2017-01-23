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BIST yeni haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,44 yükselişle 83.429,51 puandan başladı.

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BIST yeni haftaya yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi 362,36 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,53, holding endeksi yüzde 0,40 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,80 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, tek gerileyen ise yüzde 0,04 ile ticaret oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde BIST 100 endeksi, gün içinde 82.000 puanın altına gerilese de son iki haftada etkili olan alış ağırlıklı seyrini devam ettirdi ve günü yüzde 0,93 değer kazancı ile 83.067,15 puandan tamamladı.

Analistler, yarınki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının yurt içi piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade ederek, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 83.400 seviyesinin üzerinde kalınması durumunda sırasıyla 84.200 ve 85.500 dirençlerinin gündeme gelebileceğini belirten analistler, olası düşüşlerde ise 82.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

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