BIST, yatırım ilgisiyle engelleri bir bir aştı

Borsa İstanbul, ekonomik görünümdeki iyileşme, şirket bilançolarındaki pozitif görünüm ve yabancı yatırımcı ilgisinin desteği ile "engelleri" bir bir aşarak 110.000 puanın üzerini gördü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Aralık 2016'dan beri devam eden ralli sürecinde teknik açıdan yükselişi durduracak satışların gelebileceği engeller olarak nitelendirilen direnç seviyelerini bir bir aşarak rekor üstüne rekor kırıyor.

Yabancı yatırımcı ilgisinin devam etmesi ile nisan ayında tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkan ve temmuz sonuna kadar birçok rekor kıran BIST 100 endeksi, bu aya da hızlı başladı. Analistlerin güçlü direnç olarak nitelendirdiği 110.000 puanın üzerini dün gören endeks, günü 109.639 puandan kapattı.

BIST 100 endeksi, birçok borsanın getirisini ikiye katladı

Yılbaşından bu yana yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul'daki net alış tutarı 6 milyar lirayı aşarken, BIST 100 endeksi de 2016 kapanışına göre yaklaşık yüzde 40 değer kazandı. Endeks, söz konusu performansı ile dünya genelindeki birçok borsanın getirisini de ikiye katladı.

Borsa İstanbul dışındaki başlıca dünya borsaları arasında söz konusu dönemde en yüksek değer artışını yüzde 26,8 ile Arjantin'de Merval endeksi sağlarken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 26,6 yükseldi. ABD'de bu yıl rekorları altüst eden Dow Jones endeksinin 2016 kapanışına göre artışı ise yüzde 12 seviyesinde kaldı. Avrupa borsalarının getirileri önceki yıl kapanışına göre yüzde 5 ila yüzde 15 arasında değişirken, borsa yatırımcısı Güney Kore'de ortalama yüzde 18, Brezilya'da ise yüzde 13 kazandı.

Yabancı yatırımcıların, bu yıl mart dışında tüm aylarda net alım yapmaları dikkati çekti. Ocak ayında 816 milyon dolarlık net alım yapan yabancı yatırımcıların bu yılki toplam alışları 1,8 milyar doları aşarken, cari kurla yaklaşık 6,4 milyar liralık alım yaptıkları ve buna bağlı olarak yabancı takas oranının yüzde 65'in üzerine yükseldiği görülüyor.

Şirketlerin piyasa değeri 270 milyar lira arttı

Ekonomi yönetiminin aldığı tedbirlerin yatırımcılara verdiği güven ve şirket bilançolarındaki toparlanmanın etkisiyle borsada işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri de rekor seviyeye yükseldi.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, dün 2016 sonuna göre 270 milyar lira artarak 850 milyar liraya ulaştı. Şirketlerin toplam piyasa değeri 2016 kapanışında 580 milyar lira seviyesindeydi. TL bazında tarihi zirvesine çıkan toplam piyasa değeri, dolar bazında ise 240 miyar dolar ile hala 2010'daki 344 milyar dolar seviyesinin oldukça altında bulunuyor.

Analistler, BIST 100 endeksinin TL bazında dirençleri bir bir aşarak rekorlara devam etse de dolar bazında hala önemli oranda getiri potansiyeline sahip olduğunu belirtti. BIST 100 endeksinin dolar bazında önemli direnç konumundaki 31.0000 seviyesini yeni aştığına dikkati çeken analistler, bu seviyenin üzerindeki kapanışların 40.000 dolar direncinin gündeme gelmesini sağlayacağını kaydetti.

Analistler, dolar bazlı 40.000 seviyesinin cari kurla TL bazında 141.200 seviyelerine işaret ettiğini, bunun da son kapanışa göre yüzde 29 artış anlamına geleceğini söyledi.

"Borsa İstanbul halen yüzde 30 iskontolu"

Turkish Yatırım Araştırma Bölüm Başkanı Baki Atılal, endeksin TL bazlı rekorlarına aldanmamak gerektiğini belirterek, "Teşviklerin etkilerinin güçlü şekilde devam etmesi, hızlı büyümenin hem ikinci hem de üçüncü çeyrekte süreceği beklentisi ile şirketlerin güçlü satış ve karlılıkları, BIST 100 endeksinin yaz sezonunda hedefinin 112.500-118.000 bandı olmasına imkan sağlayacak." dedi.

Atılal, yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 40 prim yapan borsanın yükselmeye devam edebileceğini ifade ederek, pozitif görünümün yurt dışı kaynaklı nedenleri arasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın vaatlerini gerçekleştirememesi, Avrupa tarafındaki ekonomik toparlanma, Hollanda ve Fransa seçimlerinde piyasa dostlarının başarılı olması, sermayenin gelişmekte olan ülkelere akması ve küresel büyüme beklentilerinin artmasının öne çıktığını kaydetti.

Atılal, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sıkılaştırma adımları ve TL depo karşılığı döviz depo ihalelerinin de desteğiyle dolar kurunun kontrol altına alınması, bankacılık sektörüne ilişkin reeskont ve kredi karşılıkları düzenlemeleri ile Kredi Garanti Fonu'nun (KGF) devreye girmesinin yatırımcı algısını pozitife çevirdiğini ifade etti.

Vergi düzenlemeleri ve Türkiye özelindeki risklerin azalması ile 5 yıllık CDS'lerin 293’lerden 180’lere gerilediğine dikkati çeken Atılal, "2017'nin ilk çeyreğinde yüzde 5 seviyesinde gerçekleşen büyümenin ikinci çeyrekte yüzde 6 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Ayrıca, Fed’in faiz artırımında aceleci olmayacağının ortaya çıkması ile dolar küresel piyasalarda değer kaybederken, buna bağlı olarak dolar/TL'nin 3,53 seviyelerinde dengelenmesi de borsayı ve beklentileri destekledi." ifadelerini kullandı.

Atılal, yılın kalanında Fed'in faiz artışı ve bilanço küçültmede acele etmeyeceği beklentileri, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tahvil alım programı ya da faizlerde değişiklik imkanının çok sınırlı olması ve gelişmekte olan ülke büyümelerindeki artış ile birlikte para girişinin devam ettiği bir ortamda global çapta da borsaların rakipsiz kaldığını söyledi.

Yurt içinde KGF etkisinin devam etmesi, beyaz eşya ve mobilya sektörüne ilişkin vergi düzenlemelerinin etkisinin yılın sonraki dönemlerinde daha fazla görülecek olması, AB’de ekonomilerin toparlanması ve enflasyondaki gerilemenin borsayı destekleyeceğini ifade eden Atılal, şunları kaydetti:

"Borsa İstanbul, gelişmekte olan ülke borsalarına göre hala çarpanlarda yüzde 30 seviyelerinde iskontolu işlem görüyor. Yabancı yatırımcıların 7 ayda 1,8 milyar dolarlık hisse alımı, bonodaki alımlarının devam etmesi, dolar/TL’nin 3,51-3,55 bandında dengelenmesi, hızlı büyümemizin hem ikinci hem de üçüncü çeyrekte devam edecek olması, şirketlerin güçlü satış ve karlılıkları, borsanın yaz sezonunda hedefinin 112,500-118,000 bandına doğru olmasına imkan sağlayacaktır. Yatırımcıların, kur ve teşviklerden etkilenen, güçlü finansallarına karşın performansta geri de kalmış sektör ve şirketler başta olmak üzere endeksin TL bazlı rekor seviyede olmasına takılmadan trendlerden yararlanmalarını tavsiye ediyoruz. Unutmayalım ki 5-10 sentlik rekor seviyelerine karşın dolar bazlı BIST 100 endeksi, şu anda 3,11 sent seviyesinde. İki yatırım yapılabilir notumuzu kaybettik. Onları geri almak için çalışacağız."

"Endeks 111.500 ve 120.000 seviyesini test edebilir"

İntegral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu da BIST 100 endeksinde yükseliş trendinin korunduğunu ifade etti.

Açıklanan 6 aylık bilançoların güçlü gelmeye devam etmesi ve bankalar başta olmak üzere diğer büyük şirketlerde hedef değerlerin yukarı yönlü revize edilmesinin endekse yukarıda yeni alanlar açılmasını sağladığını kaydeden Turşucu, Borsa İstanbul'un, yurt içinde olumlu faktöre ek olarak yurt dışından da pozitif destek almaya devam ettiğini söyledi.

Turşucu, hem ABD piyasalarındaki olumlu seyrin devam etmesi hem de gelişen ülkelere para girişlerinin sürmesinin BIST 100 endeksinde yükselişin bir süre daha devam edebileceğine işaret ettiğini belirterek, "Yabancıların gerçekleştirdiği tahvil ve hisse alımları da bunu göstermekte. Endeks, teknik olarak kısa vadede 111.500 seviyesi test edilebilir. Orta vadede ise 120.000 seviyesinden geçen kanal dirençleri bulunuyor. 24-26 Ağustos'taki Jackson Hole toplantısına kadar ağustos ayı, global piyasalar için rahat geçeceğe benziyor. İçeride bilançoların güçlü gelmeye devam etmesiyle birlikte yukarı iştah sürebilir." şeklinde konuştu.