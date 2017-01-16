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BIST haftanın ilk işlem gününü nasıl kapattı?

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,23 yükselişle 81.711,69 puandan tamamladı.

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BIST haftanın ilk işlem gününü nasıl kapattı?

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 187,37 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,66 azalırken, holding endeksi ise yüzde 0,63 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,94 ile gıda içecek, en çok gerileyen ise yüzde 1,43 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Haftaya yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, gün boyu pozitif bir seyir izledi ve 82.000 puanın hemen altında dengelendi. Dolar/TL sabah saatlerinde en düşük 3,72'yi görmesinin ardından yükselişe geçerek 3,78 seviyelerinden işlem gördü.

Analistler, yarın İngiltere Başbakanı Theresa May’in Brexit planına ilişkin açıklamalarının takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinin 80.000 seviyesinin destek, 82.000-82.500 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu ifade ediyor.

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