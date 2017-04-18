BIST günü 27 ayın zirvesinde tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,79 artışla yaklaşık 27 ayın en yüksek kapanış seviyesi olan 91.373,78 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 719,98 puan artarken, toplam işlem hacmi 5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,41, holding endeksi ise yüzde 0,85 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,90 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,07 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Güne düşüşle başlayan ve 90.397,15 seviyesine kadar gerileyen BIST 100 endeksi, değerlenen TL'den bulduğu destekle yükselişe geçti. Kapanışa doğru Akbank hisselerindeki yüzde 10'luk artıştan bulduğu destekle yükselişe geçen BIST 100 endeksi 91.982,28 puanı gördü. Bu seviyede tutunamayan endeks, günü yaklaşık 27 ayın en yüksek kapanış seviyesi olan 91.373,78 puandan tamamladı.

Analistler, yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi enflasyon ve dış ticaret verileri ile ABD MBA mortgage başvurularının takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 91.000 puanın üzerinde kapanışlarını devam ettirmesi durumunda yeni hedeflerin 92.000 ve 93.400 zirveleri olacağını dile getiren analistler, olası kar satışları durumunda ise 89.500 puanın destek olarak izleneceğini kaydetti.