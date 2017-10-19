BIST, 15 Eylül'den bu yana en yüksek seviyesini gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,41 yükselişle 108.433,55 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.507,16 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,54, holding endeksi yüzde 2,21 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,14 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 1,42 ile ticaret oldu.

Güne alıcılı başlayan Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, dünya borsalarındaki negatif seyre karşın genele yayılan alımlarla 15 Eylül'den bu yana en yüksek seviyesi olan 108.455,75 puana kadar çıktı.

Analistler, diğer borsalara göre dolar bazında ucuz kalan Borsa İstanbul'da alımların güçlendiğini ve BIST 100 endeksinin direnç konumunda olan 108.300 seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirdiğini ifade etti.

Bugün Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nden gelecek haberler ile yarın Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi ve ABD'de 2'nci el konut satışları verilerinin takip edileceğine değinen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 seviyesinin direnç, 105.500 seviyesinin destek konumunda olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA