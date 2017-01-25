'Birkaç yıl içerisinde uygun maliyetli gaz tedarikini sağlayacağız'

Tahkim sürecinin 4 yıldan uzun süredir devam ettiğini hatırlatan Albayrak, "Geçtiğimiz yıl tahkimin karar aşamasının 2016 başı itibarıyla nihayete erdiği, tarafların anlaşması noktasında en kısa sürede karar verileceği yönünde açıklamalarımız olmuştu. Bu kararın açıklanması yıl sonunu bulsa da biz gerekli iyileştirmeler noktasında indirimimizi hatta bu konuyla ilişkilendirerek geçen eylül sonu itibarıyla açıkladık. Geçen yıl kasım ayında tahkimin iki tarafın da kesin ve son kararı olması noktasında değerlendirmelerde bulundu. Tahkim iki tarafın kesin ve son kararı olması noktasında yüzde 13,3'lük indirim dedi. Tabii bu geriye dönük mahsuplaşma çerçevesindeki rakamın ortaya çıktığı bir durum. İran'ın ödeyeceği geçen yıllar için yaklaşık 1,9 milyar dolardan yüksek bir meblağı, önümüzdeki dönemde gaz fiyatında mahsuplaşma yoluyla alacağız. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde inşallah çok daha uygun maliyetli gaz tedarikini Türkiye'ye sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Sevindirici karar

Kararın Türkiye açısından sevindirici olduğunu vurgulayan Albayrak, "Türkiye ilk defa bu büyüklükte bir tahkim davasında bu meblağda tazminatı kazanmış oldu. Bizim için önümüzdeki dönemde diğer gaz konusunda yürüttüğümüz, tahkimleri de aynı ciddiyetle takip etmemiz noktasında güzel bir örnek oluşturuyor. Bu, Türkiye için önemli bir kazanç, kazanım." diye konuştu.

Devam eden farklı tahkim davalarından da uygun fiyatla gaz tedarikini sağlayacak sonuçlar çıkmasını öngördüklerini belirten Albayrak, "Biliyorsunuz Rusya davası var, diğer davalarımız var. Bunları bu çerçevede bu dikkatle devam ettiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak. Türkiye'nin kış aylarında ısınma noktasında, enerji üretimi noktasında gaz altyapısını her geçen gün güçlendirdiğini ve bu çerçevede kapasitesini daha da genişleteceğini söyledi.

İran Petrol Bakan Yardımcısı ve Ulusal Gaz Şirketi Genel Müdürü Hamid Rıza Araki dün Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin kararı sonucu, Türkiye'ye ihraç edilen doğalgaz fiyatında yüzde 13,3 indirim uygulanacağını ve geçen yıllara yönelik toplam 1,9 milyar dolar tazminat ödeneceğini açıklamıştı. AA