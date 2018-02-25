Bir sizden bir bizden desteği ile istihdam artacak

Devlet tarafından istihdam seferberliği çerçevesinde, esnafın yanında çalıştırdığı çırakların sigorta maliyetleriyle, ücretlerinin 3'te 2'sine kadar bazı mali destekler vermesi sonucu çırak sayısının arttığına dikkat çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnaf ve sanatkarımız devletimiz tarafından verilen imkanları en iyi şekilde değerlendirerek istihdama katkı koyarak işsizliğin azalmasını sağladılar” dedi.

Esnaf ve sanatkarların yetirince bilgilendirilmelerinin yanında verilen desteklerin meyvesini verdiğinin altını çizen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Herhangi bir esnafımız ya da ustamızın mesleğini bir başka kişiye öğretmek amacıyla yanında çalıştırdığı gerek çırak, gerekse kalfa ve ustanın ücretini, sigorta maliyeti de dahil olmak üzere bir yıl süreyle devletimiz tarafından karşılanması sonucu çırak sayısında beklenen artış yaşandı. Son alınan kararla bir sizden bir bizden uygulaması ile istihdam artacak, işsizlik düşecek" diye konuştu.

“Fazla işçi çalıştıranın yükü hafifliyor”

Esnafın yanında yetiştirdiği elemanını 5 yıl boyunca çalıştırması halinde ise sigorta ücretinin yarısının devlet tarafından ödendiğini ifade eden Bendevi Palandöken şöyle konuştu:

“Hükümetin 2017 yılında hayata geçirdiği istihdam seferberliği çerçevesinde kendisinin yanında artı bir kişi çalıştıran tüm esnafların sigorta, vergi ve stopajlarının tamamı devletimiz tarafından karşılandı. Esnafımız ise yalnızca yanında istihdam ettiği şahsın çıplak maaşını ödedi. Bu önemli imkanı esnafımızın iyi değerlendirmesi sonucu da ülke genelindeki çırak sayısı 75 binden yüzde 73,34 artış göstererek 130 bine çıktı. Böylece ülke genelinde istihdamın artmasına katkı sağlandı. Bunu yaparken de esnaf ve sanatkara ek bir maliyet ortaya çıkmadı. Yani esnafın yükü büyük oranda hafiflemiş oldu."

Kaynak: İHA