Bir Çiftlik Bank vakası daha: Birlik Beraberlik Çiftliği'ne operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Çiftlik Bank benzeri "piramit satış yöntemi" bir yapılanmayla dolandırıcılık yapıldığı iddiasıyla, Birlik Beraberlik Tarım Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında soruşturma yaptı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Birlik Beraberlik Tarım Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında çalışma başlattı. Hakkında gözaltı kararı olan şirket sahibi Serkan Erden, şirketin Şişli Mecidiyeköy Mahallesi Şehit Er Cihan Namlı Cadddesi'ndeki merkezinde, babası Enser Erden ise, şirketin Konya Çumra ilçesindeki çiftliğinde gözaltına alındı.

Polisin, şirketin merkezinde yaptığı aramada şirketle ilgili bazı dijital verilere el konulduğu öğrenildi.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şirketin hiyerarşik yapısı ve mali profilini incelemeye aldı.

Polis ekipleri şirketin mağdur sayısını araştırıyor.

"Saadet zincirleriyle herhangi bir alakası yok"

Şirketin internet sitesinden (https://bbciftligi.com) yapılan açıklamada, "BB Hayvancılık, Bakanlık soruşturması nedeniyle üye alımlarımız durdurulmuştur" ve "Birlik Beraberlik Çiftliği'nin saadet zincirleriyle herhangi bir alakası yoktur. (Çiftlikbank vs.)" şeklinde uyarılar olması dikkat çekti.

Şirket sahibi Serkan Erden: İşlemlerimize devam ediyoruz

Şirket sahibi Serkan Erden, sosyal medya hesabından 21 Mart’ta yaptığı "Kamuoyuna Duyurulur" başlıklı paylaşımda, şu ifadeleri kullanmıştu:

"Birlik Beraberlik Tarım Hayvancılık Anonim Şirketinin ve şahsımın ponzi ve saadet zincirleriyle hiçbir alakası ve çalışması yoktur. Şirketimiz Gümrük Bakanlığı tarafından incelendiğinden dolayı yatırımcı kabul edilmemektedir. Bakanlık tarafından açıklanan 11 şirket arasında içinde sanal oyun olmayan ve şu an sistemi, telefonları açık olan, gerçek üretim yapan ve yapmaya devam eden tek firma olarak halen yerimizdeyiz ve işlerimize devam etmekteyiz. Hakkımızda çıkan haberlere itibar etmemekte ve ticaretimize devam etmekteyiz, yatırımcılarımıza ödemelerimizi yapmaya başladık. Şahsımın ve firmamızın arkasında duran tüm yatırımcılarımıza ve dostlarımıza canı gönülden teşekkür eder, yüce Türkiye Cumhuriyeti devletinin verdiği her cezaya şahsım ve şirketim adına hiçbir itirazda bulunmamaktayız. Haberlerde çıkan 1 milyon TL’sine el koyuldu ve sanal oyun haberi tamamen asılsızdır itibar etmeyiniz."

Kaynak: DHA