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Buradasınız : » » Bir ayda 10 ton altın ithal edildi

Bir ayda 10 ton altın ithal edildi

Türkiye'nin altın ithalatı, geçen ay 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 864,5 artarak 10 tonu aştı.

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Bir ayda 10 ton altın ithal edildi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası verilerine göre, geçen yılın ocak ayında 1 ton olan altın ithalatı 2017'nin aynı döneminde yüzde 864,5'lik artışla 10 tonu geçti.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, 2016 ve 2017 yılları itibarıyla aylık bazda altın ithalatı şöyle (kg):

Yıl 2016 2017
Ocak 1.040,62 10.037,27
Şubat 1.265,91
Mart 1.677,77
Nisan 3.227,64
Mayıs 9.513,90
Haziran 9.492,91
Temmuz 4.401,22
Ağustos 5.654,45
Eylül 7.100,26
Ekim 18.201,01
Kasım 7.955,91
Aralık 36.661,47
Toplam 106.193,08
 

Etiketler: altın ithalatı, Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası
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