Bingöl'de ilk kinoa hasadı başladı

Bingöl'de ilk kez ekimi yapılan, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından astronotların beslenmesinde kullanılan kinoanın ilk hasadı yapıldı.

Merkeze bağlı Gözeler köyünde, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının desteğiyle 35 hektar arazisine buğday yerine bu yıl ilk defa kinoa eken Fırat Güven, hasada başladı.

Biçer döver yardımıyla toplanan kinoa bitkisinden yüksel verim ve gelir bekleyen Güven, çiftçilere yoğun talep gören bitkiyi yetiştirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Fırat Güven, yaptığı açıklamada, kinoanın anavatanının Güney Amerika olduğunu ancak Bingöl’de de yetiştiğini belirterek, bu bitkiyi yetiştirerek özellikle genç çiftçilere örnek olmak istediğini söyledi.

Kinoanın, buğday ve pirinç gibi ürünlere alternatif bir ürün olduğunu ifade eden Güven, "Bu yıl ilk defa kinoa ektim ve memnunum. Dönüm başına yaklaşık 250 kilogram verim, 400 bin lira gelir bekliyorum." dedi.

Çiftçi Güven, bitkiye yurt içinden ve yurt dışından yoğun talep olduğunu dile getirerek, şimdiden telefonla arayanların talepte bulunduğunu aktardı.

Arazisine daha önce arpa ektiğini ve istediği kazancı elde edemediğini anlatan Güven, arpadan elde ettiği gelirin 3 bin 500 lira olduğunu aktardı.

Fırat Güven genç çiftçilere bu ürünü üretmelerini tavsiye ederek, "Genelikle astronotlar, sporcular, mankenler ve aslında kendisini seven herkes kullanıyor. Az yiyorsun ve tok tutuyor. Yüksek protein değeri var." diye konuştu.