Bingöl Havalimanı'ndan geçen ay 18 bin 837 kişi uçtu

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, geçen Haziran ayında Bingöl Havalimanı’ndan iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39 artışla 18 bin 837 yolcu oldu.

İç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği ise, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28 artışla 131’e ulaştı, havalimanı yük (kargo, posta, bagaj) trafiği yüzde 21 artışla 173 ton olarak gerçekleşti.

Yılın ilk 6 ayına göre ise, Bingöl Havalimanı'ndan bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 41 artışla 112 bin 230 yolcu hizmet aldı. Hizmet verilen toplam uçak trafiği yüzde 22 artışla 804’e, yük (kargo, posta, bagaj) trafiği ise yüzde 37 artışla 964 tona ulaştı.

Kaynak: AA