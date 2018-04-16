Bin Arap iş insanı İstanbul'a çıkarma yapacak

T.C. Ekonomi Bakanlığı, KOSGEB, İstanbul Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, TOBB ve iş dünyasının önemli ismi tarafından desteklenen fuara, Ürdün Tarım Bakanı Khaled Mousa Al Hanifatyanı'nın yanı sıra, Arap ülkelerinden çok sayıda bürokrat katılacak.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın da açılışa katılması bekleniyor.

Bu yıl beşincisi düzenleniyor

Türk Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği (TÜRAP) Genel Başkanı Sabuhi Attar, eş zamanlı yapılacak 5. Türk-Arap Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı, 3. Türk-Arap Tarım ve Tarım Teknolojileri Fuarı, 2. Türk-Arap Otel, Kafe, Pastane Ekipmanları, Ağırlama, Konaklama Teknolojileri ve Ev Dışı Tüketim Fuarı İşbirliği Organizasyonu’nun, Türk gıda sektörü ile Arap gıda sektörünün önde gelen firmalarını buluşturacağını ve iş birliği olanakları sağlayacağını kaydetti.

Türk Arap İşbirliği Derneği'nin Turap Expo ile beraber yaptığı bu fuardaki amacın KOBİ’leri desteklemek olduğunu ifade eden Attar, “Fuarın ana amacı, ihracatımızı arttırmak ve Arap ülkeleriyle olan iş birliğine katkı sağlamak. Aynı zamanda Türk-Arap dostluğunu pekiştirmek. Fuarda, üç ana konu üzerinde çalışmalar gerçekleştirilecek. Birinci konu; gıda ve teknoloji, ikinci konu; tarım ve teknoloji ve üçüncü konu da otel ekipman malzemeleri. Bu fuarla ithalat ve ihracat arasındaki köprü, büyük ve ciddi bir hale gelecek” diye konuştu.

“Arap ülkelerinin yapacağı ithalat ne kadar artarsa, Türkiye'nin ihracatı da artış kaydedecek” diyen Attar, Amaçiarının dengeyi sağlayarak, hem Arap ülkelerine, hem de Türkiye'ye katkı sunmak oluğunu belirtti.

Kaynak: İHA