Bilişim sektörüne 102 milyon lira destek

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, sanayide yüksek teknolojiye geçiş ve 4. Sanayi Devrimi çerçevesinde, diğer sektörlerle yatay ilişki içinde olan ve stratejik önem taşıyan "bilişim ve yazılım" sektörlerine odaklandıklarını söyledi.

Bu kapsamda gerçekleştirdikleri ve sürdürdükleri faaliyetlere değinen Özlü, Üretim Reform Paketi ile bilişim teknolojisi ve yazılım üreticilerinin sanayici kapsamına alındığını ifade etti.

Özlü, kamu ihalelerinde yerli yazılım ürünlerine yüzde 15 fiyat avantajı uygulanması zorunluluğu getirdiklerini ve yazılım ürünlerine yerli malı belgesi düzenlenmesi imkanı tanıdıklarını anlattı.

Yerli yazılım kullanımının önü açıldı

Yerli yazılım kullanımının önünü açtıklarını vurgulayan Özlü, bu çerçevede yazılım üreticilerinin sanayici vasfı kazanmasıyla 284 işletmenin sanayi siciline kayıt yaptırdığını ve söz konusu süreçte 52 yazılım işletmesinin, ürünleri için 145 yerli malı belgesi aldığını belirtti.

1547 firmaya 102 milyon lira destek

Özlü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve KOSGEB aracılığıyla bilişim ve yazılım sektörlerinde faaliyet gösteren 1547 firmaya şu ana kadar toplam 102 milyon lira destek verdiklerini kaydetti.

Bakanlığın Yerlileştirme Ürün Programı kapsamında, Türkiye'nin cari açığının kapatılmasına yıllık 1 milyar dolarlık katkı sağlayacaklarına işaret eden Özlü, güvenlik yazılım ve donanımları başta olmak üzere, bilgisayar destekli tasarım, imalat ve simülasyon yazılımlarının yerli imkanlarla üretilmesini hedefleyen programlar hayata geçireceklerine dikkati çekti.

Özlü, 4. Sanayi Devrimi çerçevesinde, nesnelerin interneti, büyük veri, bulut bilişim, yapay zeka ve blok zincir teknolojileri açısından kritik önem taşıyan 5G genişbant haberleşme teknolojilerini yerli imkanlarla ürettiklerini hatırlatarak, "Türkiye Bilişim Sanayi ciro büyüklüğü 25 milyar dolara, sektör ihracat hacmi ise 1 milyar dolara ulaştı. Bilişim sektöründe faaliyet gösteren 17 binden fazla işletme, şu an itibariyle yaklaşık 120 bin kişiye sağladı" dedi.

"Ar-Ge merkezleri ve TGB'lerde bilişim"

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'nde (TGB) yapay zeka, büyük veri ve ileri analitik, sanallaştırma/artırılmış gerçeklik, bulut bilişim, nesnelerin interneti, siber güvenlik, robotik teknolojiler, yeni nesil akıllı sensörler ve eklemeli imalat alanlarında teknoloji üreten dijital firma sayısının 354'ü bulduğunu bildiren Özlü, dijital teknolojiler alanında faaliyet gösteren şirketlerden Ar-Ge merkezi olan firma sayısının ise 125'e ulaştığını belirtti.

Özlü, 77 Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde, 4 bin 624 firmanın faaliyet gösterdiğine ve 45 bin 274 kişinin istihdam edildiğine dikkat çekerek, söz konusu bölgelerin ciro büyüklüğünün 4 milyar dolara, ihracat büyüklüğünün ise 2,9 milyar dolara yaklaştığını kaydetti.

Türkiye genelinde Ar-Ge merkezi sayısının da 861'e ulaştığına işaret eden Özlü, bu merkezlerde elektronik, yazılım, bilgi ve iletişim teknolojileri sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin oranının yüzde 25'i bulduğunu aktardı.

Kaynak: AA