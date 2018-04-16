Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü: 2018 yatırımların artacağı yıl olacak

2018 yılı Şubat ayında takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 arttığını kaydeden Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, arındırılmamış endekste de yıllık bazda yüzde 9,9 artış gözlenirken, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya göre ise, yüzde 0,2 azaldığını söyledi.

Bakan Özlü, geçen yıl Türkiye'nin G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ve OECD ülkeleri arasında ise en hızlı büyüyen ikinci ülke olduğunu vurguladı.

"Açıklanan sanayi üretimi rakamları, Türkiye’nin bu büyüme ivmesini 2018 yılına da taşıdığını göstermektedir. Büyümenin öncülüğünü yine sanayi sektörü yapmaktadır. İhracat pazarlarımızın toparlanması Türkiye sanayisinin de sahip olduğu potansiyelin açığa çıkmasına yardımcı olmaktadır. Türkiye geçtiğimiz ay tüm zamanların ihracat rekorunu kırdı. Mart ayı en fazla ihracatın gerçekleştiği ay oldu. Sanayi ürünlerinin ihracat içindeki payı düşünüldüğünde sanayi üretiminin önemi ve gücü bir kez daha ortaya çıkmaktadır."

Bakan Özlü, Türkiye sanayisinde yapısal dönüşümü gerçekleştirme, üretimi ve katma değeri artırmak amacıyla verilen teşviklerin, yatırım ortamını iyileştirmek için atılan adımların ve sanayicilerin finansmana erişimini artırmak üzere başlatılan uygulamaların 2018 yılında da sanayinin hız kesmeden yoluna devam edeceğini gösterdiğini kaydetti.

"2018 yılı, yatırımların artacağı ve büyümeye daha fazla katkı vereceği bir yıl olacaktır. Nitekim yatırım malları üretimindeki artış da bu durumu teyit etmektedir. Ayrıca, iç tüketim de artan güven neticesinde yüksek seyretmekte ve sanayi büyümesinin güçlü seyrini desteklemektedir. Sevindirici bir gelişme de ülkemizin artık daha yüksek teknolojili ürünler üretme eğiliminde olmasıdır. Açıklanan Şubat ayı rakamlarında en yüksek üretim artışını yüksek teknolojili ürünler gerçekleştirmiştir."

Türkiye'nin çevre ülkelerdeki tüm siyasi gelişmelere rağmen emin adımlarla yoluna devam ettiğini kaydeden Bakan Özlü, "Ülkemiz, dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri olmaktadır. Siyasi olarak ülke içinde kargaşa çıkarmaya çalışanlara gerekli cevap halkımız tarafından verilmiştir. Artık üretime ve ürünlerimizde katma değer artışına odaklandığımız dönemde finansal saldırılarla sanayimize zarar vermek kimsenin becerebileceği bir iş değildir. Çok daha zor badirelerden Türkiye hep güçlenerek çıkmıştır" diye konuştu.

Kaynak: AA