Bileziklerini satıp organik solucan gübresi ürettiler

Elbistan’da Aslı Nur Emiroğlu ve Emine Korelioğlu isimli 2 ev kadını, yaklaşık 18 ay önce bileziklerini satarak organik solucan gübresi çiftliği kurmak için kolları sıvadı.

İlçeye bağlı Çatova Mahallesi’nde bir besi ahırı kiralayan Emiroğlu ve Korelioğlu, eşlerinin de desteğini alarak 100 bin solucanla 700 metrekarelik alanda Martil Organik Solucan Gübresi adıyla bir üretim tesisi kurdu.

Aradan geçen 1,5 yıl içerisinde tesisteki solucan sayısı sürekli artarak 4 milyonu aştı. Solucanların aylık ürettiği 4 ton organik gübre ise, bölge çiftçisinin tarlasında ve bahçesinde kullanması için paketlenerek satılıyor.

Aslı Nur Emiroğlu, eşlerine destek olmak ve ev ekonomilerine katkı için bileziklerini satarak yola çıktıklarını anlattı.

"Yaptığımız araştırma sonucunda solucan çiftliği kurmaya karar verdik. Eşlerimizin de desteğiyle bu işe başladık. Biz bu işe başlarken kolumuzdaki bilezikleri sattık. Kendi çabalarımız ve eşlerimizin desteğiyle bu işe girdik. Başlangıçta 100 bin olan solucan sayımız şuanda 4 milyonu artmış durumda. Sürekli de artıyor.”

"Biz kadınız, her işi başarırız ve başaracağız"

Korelioğlu, kadınların her işi başaracağını en güzel şekilde ispatladıklarını vurguladı.

"Türkiye’nin 4. büyük ovası olan Elbistan bölgesinde yaşıyoruz. Bölgemizdeki arazilerde yoğun olarak kimyasal gübre kullanılıyor. Bizim amacımız, daha verimli, daha ucuz ve sağlıklı gübre kullanılmasını tüm çiftçilerimize aşılamak ve ülke genelinde kimyasal gübre kullanımına son vermektir. Solucan gübresi, geçtiğimiz Şubat ayında yayımlanan yönetmelikle organik gübre olarak kabul edildi. Tüm çiftçilerimizin, organik tarımın faydalarını görmeleri için de elimizden geleni yapacağız. Başlarda çevremizden yoğun tepkiler aldık. ‘Siz yapamazsınız’, ‘Elinizin hamuruyla bu işe karışmayın’ dediler. Onlara buradan sesleniyoruz: Biz kadınız. Her işi başarırız ve başaracağız."

Kaynak: İHA