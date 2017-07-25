Bilecik'te karabuğday hasadı başladı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın desteğiyle hayata geçirilen "Kadın ve Aileleri ile Güvenli Tarım ve Sağlıklı Beslenme Projesi" kapsamında Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı köylerde ekimi yapılan karabuğdayın hasadı başladı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Kurşunlu, Beşevler ve Bolatlı köylerinde ekimi yapılan karabuğdayın hasadına başlandı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ankara Üniversitesi (AÜ) Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKÇAM), Karabuğday Yetiştiricileri ve Sağlıklı Yaşam Derneği (KARSADER) ve Türk Traktör desteğiyle hayata geçirilen "Kadın ve Aileleri ile Güvenli Tarım ve Sağlıklı Beslenme Projesi" kapsamında bölgede 300 dekar arazide ekimi yapılan karabuğdayın hasadı başladı.

KARSADER Yönetim Kurulu Başkanı ve Proje Koordinatörü Yasemin Sürmeli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 yıl önce filizlerin mucizeleri kapsamında karabuğday üretiminin ülkede yaygınlaşması, benimsenmesi ve kadın çiftçilerin gelir düzeylerinin artırılması amacıyla çıktıkları yolda ilk hasadı almanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Sürmeli, yapılan çalışmalarda ürünün ekolojik olarak bu bölgeye uyum sağladığının belirlendiğini vurgulayarak, inanılmaz sonuçlar elde ettiklerini dile getirdi.

Bölgenin karabuğday üretiminde bir merkez olabileceğine işaret eden Sürmeli, şunları kaydetti:

"Ürünün maliyeti, ekolojik olarak uyumu ile ilgili ortaya çıkaracağımız raporları satır satır göreceğiz, karabuğday üretiminde Türkiye'de ambar olmayı düşünüyoruz. İthal ettiğimiz orandaki destekleri alabilirsek maliyetlerimiz aşağı düşecek ve ithal etmeme gibi bir sonuç mutlaka elde edeceğiz. Çölyak hastaları için bir umut olmak ve çölyak hastaları için erişilebilir gıdalardaki maliyeti düşürmek istiyoruz. İnşallah çölyak hastaları için de daha uygun maliyetle ürünlerin çeşitlenmesiyle ilgili ilk adımları atmış oluruz."