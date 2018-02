Beyaz et sektörü devlet desteğiyle büyüdü

Beyaz et sektörünün önde gelen firmaları arasında bulunan Şenpiliç, geçen yıl ürettiği 270 bin ton tavuk etinin yüzde 10'unu Rusya, Japonya, Libya, Irak ve Suriye ile Türk cumhuriyetlerinin de aralarında yer aldığı pek çok ülkeye gönderdi.

Sektörde yüzde 14 pazar payına sahip olan Şenpiliç, 1 milyar lirayı aşan cirosuyla Türkiye'nin en büyük entegre piliç eti üreticileri arasında yer alıyor. Günde 600 bin, saatte ise 40 bin hayvan kesimi yapılan Şenpiliç fabrikalarında, 2017'de 270 bin ton tavuk eti üretimi gerçekleştirildi.

Firmanın kurucusu ve Onursal Başkanı Haşim Gürdamar, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine yaptığı açıklamada, 40 yıldır bu alanda faaliyet gösterdiklerini ve Türkiye'nin en büyükleri arasında yer aldıklarını söyledi.

Beyaz et sektörünün son 20-25 yılda özellikle merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal zamanında geliştiğini belirten Gürpınar, "Tavuk üretenler yem fabrikasından aldıkları faturaları Ziraat Bankasına götürür ve fabrika yeminin yüzde 20'sini nakit olarak geri alırlardı. Bu destekler neticesinde iptidai olan beyaz et üretimi bugünkü seviyelere geldi ve çok şükür merdiven altı üretimlerden bugün büyük fabrikalara sahip olduk, bu fabrikalar ihracat yapar konumlara geldi." dedi.

Fabrikalarının Avrupa Birliği'nden, Japonya'dan ve Rusya'dan gelen yetkililer tarafından denetlediğini, bu denetimlerde ihracat yapabilmeleri için gerekli sertifikaları aldıklarını anlatan Gürdamar, ürün poşetlerinde AB logosu bulunduğuna dikkati çekti.

Gürdamar, şöyle devam etti:

"Beyaz et sektörü hükümetimizin de desteğiyle o kadar çok gelişti ki ihracat yapabiliyoruz, bu sevindirici bir durum. Irak, Suriye, Türk cumhuriyetleri, Azerbaycan, Libya, Japonya ve Rusya'ya ihracat yapıyoruz. Rusya ile ihracatımız bir ara durdu gene başlayacağız. Avrupa Birliği ülkelerine ihracat yapmamız için hiçbir engel yok, politik olarak şimdilik almıyorlar fakat gelecek yıllarda almak zorunda kalacaklar. Beyaz et sanayinin gelişmesine bağlı olarak Şenpiliç'in büyümesi, Türk halkının hayvansal protein ihtiyacını karşılaması ve istihdam sağlaması yönünden çok önemli. Şenpiliç olarak yaklaşık 3 bin 300 kişi çalıştırıyoruz. Üreticiler ve nakliyeciler bize bağlı olarak çalışan firmalar var. Buralarda çalışan yaklaşık 5 bin kişi daha vardır. Beyaz et üretimi emek yoğun olduğu için Avrupa Birliği'ne rağmen Türkiye'de gelişmesi daha hızlı olacaktır çünkü onlarda emek bizden çok daha pahalıdır."

İşçi bulmakta zorluk çekiyorlar

Özellikle Sakarya'da işçi bulmakta zorluk çektiklerini ifade eden Gürdamar, bunun Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) çevresinde konut olmamasından kaynaklandığını söyledi.

OSB'ler yapılırken çevresine konutların da yapılması gerektiğini belirten Gürdamar, "100 kilometre ileriden işçi getirerek bu işler olmaz, çok masraflı olur. Çalışan insanlara da çok eziyetli olur. Çalışanların bir iki saat otobüs yolculuğundan sonra fabrikaya gelmesi çok doğal bir şey değil." dedi.

Üretimlerinin Sakarya, Eskişehir, Bilecik, Bolu, İzmit, Düzce, İstanbul ve kısmen Bursa bölgelerine yayıldığını anlatan Gürdamar, buralarda her biri KOBİ büyüklüğünde üreticiler bulunduğunu dile getirdi.

Üreticilere civciv, yem ve gerekli teknik hizmeti verdiklerini anlatan Gürdamar, bu kişilerden aldıkları piliçleri fabrikada kesip paketledikten sonra piyasaya sürdüklerini ifade etti.

Alifuatpaşa ve Söğütlü'de bulunan kesimhanelerde saatte 40 bin, günlük ise 600 bin hayvan kesimi yapıldığını belirten Gürdamar, "Günlük bin tonun üzerinde et üretip dağıtıyoruz. Bu iki kesim fabrikasını destekleyen iki yan fabrika, iki kuluçkahane, çok sayıda damızlık çiftliği ve üreticimiz var. Üretiminden kesimine ve halka ulaşmasına kadar tüm bu işlemleri biz yapıyoruz.

Her gün bizim firmamızdan nakliye yapan sadece bize bağlı çalışan 100'ün üzerinde tır var. Bu tırlar yem, canlı tavuk, et naklediyor. Bu entegre bir yatırımdır. Biz bütün bu işleri organize ediyoruz. Günlük bin ton üretim kapasitemiz var. 2017'de toplam 270 bin ton et üretimi yaptık. Bu üretimin yüzde 10'u ihraç ediliyor." diye konuştu.

Gürdamar, yatırımlarının devam ettiğini, Osmaniye ve Adana'da yapımı süren tesislerin 2019'un başında faaliyete geçeceğini bildirdi. Gürdamar, bu fabrikaların saatte 30 bin kesim kapasitesi olacağını, Şenpiliç'in şu andaki üretim kapasitesine yüzde 60-70 ilave yapılacağını kaydetti.

Kaynak: AA