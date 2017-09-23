Beyaz et sektörü büyüdü, mısır üretimi yüzde 81 arttı

Geçen yıl yaklaşık 6 milyon dekar arazide ekimi yapılan dane mısırda Adana, Mardin, Şanlıurfa, Sakarya, Osmaniye, Manisa, Mersin, Kahramanmaraş, Konya, Bursa, Aydın ve İzmir öne çıkan iller oldu.

Akdeniz, geçen yıl 2 milyon 148 bin tonla en fazla mısır üretiminin gerçekleştiği bölge olurken, bu bölgeyi 1 milyon 656 bin tonla Batı Anadolu ve Ege, 1 milyon 630 bin tonla Güneydoğu Anadolu izledi.

Yılda ortalama 200 bin ton dane mısır üretimin yapıldığı İzmir'de üretim, erken hasat avantajı ve dekar başına yüksek verimi dolayısıyla Küçük Menderes Ovası'nda yoğunlaşıyor.

Bölgenin önemli üretim merkezlerinden Torbalı ilçesinde 10 yıl önce 30 bin dekar arazide yaklaşık 29 bin ton gerçekleşen mısır üretiminde ekilen arazi miktarı, aradan geçen sürede neredeyse iki kat artarak 59 bin dekara, üretilen mısır ise yüzde 146 artarak 72 bin tona yükseldi.

Hasadın başladığı Torbalı'nın uçsuz bucaksız tarlalarında sabahın erken saatlerinde biçerdöverlerle kesilen mısırlar, tane haline getirildikten sonra kamyonlara yüklenerek kırmızı ve beyaz et sanayisi için yetiştirilen hayvanlara yem olmak üzere işleme tesislerine gönderiliyor.

Türkiye genelinde ise özellikle etlik piliç endüstrisinin gelişmesiyle artan yem talebini karşılamak için yaygınlaşan dane mısır üretimi, 10 yılda yüzde 81 artarak 6,4 milyon tona yükseldi.