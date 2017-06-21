Beyaz eşyada ÖTV indirimi üretime de istihdama da yaradı

Beyaz Eşya Yan Sanayicileri Derneği (BEYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Burak Özaydemir, beyaz eşyada eylül ayı sonuna kadar uzatılan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indiriminin üretim ile istihdama olumlu katkı yaptığını belirterek, "Beyaz eşyada geçen yılın ilk 4 ayında 8 milyon adetlik üretim, bu yılın aynı döneminde 9,4 milyon adede çıktı. ÖTV'deki indirim, üretime de artış olarak yansıdı." dedi.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim yapan bir beyaz eşya yan sanayi firmasının sahibi de olan Özaydemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de son dönemde ÖTV indiriminin etkisiyle üretim adetlerinin oldukça arttığını ifade ederek, özellikle şubat ve mart aylarından hızlı bir hareketlenme yaşandığını vurguladı.

ÖTV indiriminin iç satış rakamlarına önemli etkisi olduğunu dile getiren Özaydemir, şöyle konuştu:

"Beyaz eşyada geçen yılın şubat ayında yaklaşık 500 bin, mart ayında 600 bin satış yaşanmışken, bu yıl şubat ayında 700 bin, mart ayında da 861 bin iç satış oldu. Nisanda da bu yükseliş trendi devam etti. Geçen yılın nisan ayında yaklaşık 600 bin olarak gerçekleşen beyaz eşya satış rakamı, bu yıl aynı dönemde 833 bine yükseldi. ÖTV indirimi piyasaya yüzde 30-40 olumlu yansıdı. ÖTV'nin süreli olarak kaldırılması fırsat etkisi yarattı. Piyasada ciddi canlanma oldu. Ana sanayi firmaları da bunun son fiyatlara yansıması için ellerinden geleni yapıyor. İç piyasadaki hareket üretime de yansıdı. Beyaz eşyada geçen yılın ilk 4 ayında 8 milyon adetlik üretim, bu yılın aynı döneminde 9,4 milyon adede çıktı. ÖTV'deki indirim, üretime de artış olarak yansıdı."

"Hızlı şekilde işe alımlar oldu"

Özaydemir, beyaz eşyada üretim ile istihdamın birbiriyle örtüşen kavramlar olduğuna da değinerek, "Sektörde ana sanayi hariç yaklaşık 60 bin çalışan var. Tamamına bakıldığında beyaz eşya sektörünün Türkiye'de yaklaşık 500 bin istihdam yarattığı öngörülüyor. ÖTV'deki indirim, üretimin yanında istihdamı da artırdı. Ana ve yan sanayide hızlı şekilde işe alımlar oldu. Tüm sektör üretimi artırmak için büyük bir uğraş içine girdi." diye konuştu.

BEYSAD Başkanı Şeref Burak Özaydemir, beyaz eşya ana ürünleri "çamaşır, bulaşık ve kurutma makinesi, buzdolabı, fırın ve derin dondurucu"da ÖTV'nin kaldırılmasının sektörü daha da canlandıracağını kaydetti.

Ülke genelindeki yaklaşık 200 üyesiyle istihdam ve satış cirosu bakımından sektörün yüzde 75'ini kapsayan derneğin yurt dışındaki birçok ana üretici ve yan sanayi kuruluşuyla önemli ilişkileri bulunduğunu aktaran Özaydemir, yurt dışındaki fuarlara katılıp yeni teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiklerini de sözlerine ekledi.