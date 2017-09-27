Beyaz eşya satışları ÖTV indirimiyle arttı

Türkiye'de yılın 8 ayında satılan beyaz eşya sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artarak 6 milyona ulaşırken, artışta şubat başından itibaren uygulanan ÖTV indirimi etkili oldu.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği verilerinden derlenen bilgilere göre, ocak-ağustos döneminde üretilen yaklaşık 19 milyon beyaz eşyanın 6 milyonu iç pazarda satıldı.

Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, derin dondurucu, kurutucu ve fırından oluşan 6 beyaz eşya grubunda 2016'nın 8 ayında satılan 4 milyon 917 bin 278 ürün sayısı, bu yılın aynı döneminde 6 milyon 76 bin 147'ye yükseldi.

İzmir Beyaz Eşya Satıcıları Derneği Başkanı Metin Aztekin yaptığı açıklamada, beyaz eşya sektörünün istihdama katkı yapan önemli sektörlerden biri olduğunu söyledi.

Şubat ayındaki kararla beyaz eşyadan alınan ÖTV'nin önce nisan ayına, sonra da eylül ayı sonuna kadar kaldırıldığını anımsatan Aztekin, "Yetkililer sektördeki hareketlilik sonucu bu süreyi eylüle kadar uzattı. Bu, hem sektör hem de istihdam anlamında ülke ekonomisine çok ciddi bir yarar sağladı." dedi.

"Beyaz eşyadan alınan ÖTV kaldırılmalı"

Aztekin, yapılan düzenlemeyle beyaz eşya satışlarındaki yüzde 25'e yakın artış sonucu devletin vergi gelirlerinde de yükselme olduğunu kaydetti.

İndirim sonrası hem üreticinin hem de tüketicinin memnuniyetinin devam etmesi için ÖTV'nin tamamen kaldırılması gerektiğine dikkati çeken Aztekin, şunları söyledi:

"Satışların artmasında beyaz eşyada ÖTV'nin kalkmasının etkisi çok büyük. Pırlanta ve altın gibi lüks ürünlerde uygulanan bu verginin beyaz eşyadan tamamen kaldırılması lazım. Çünkü beyaz eşya günümüzde lüks olmaktan çıkmış durumda. Her insanın evinde olan bir ürün lüks kategorisinden çıkartılmalı."

ÖTV indirimindeki son günlerden dolayı beyaz eşya alışverişinde hareketlilik yaşandığını ifade eden Aztekin, "Verginin geri gelmesiyle birlikte fiyatlarda yaklaşık yüzde 7'lik bir artış olacak." dedi.