Beştepe'deki kritik toplantıdan faiz ve yatırım kararı çıktı

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Cemil Ertem, TRT Haber'de yayınlanan Elif Saygılıer'le Ekonomi 7/24 programında önemli açıklamalarda bulundu. Necmettin Batırel'in sorularını cevaplayan Ertem, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, KGF, enflasyon, ihracat atağı, büyüme ve 2018'de yapılacak reformlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.



"Kritik toplantıda Faiz ve yatırım kararı"



Cemil Ertem, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün yapılan toplantıda faiz ve ekonomik reformlar konusunda önemli kararlar alındığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıya Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve kamu bankalarının temsilcileri katıldı. Ertem, şunları söyledi:



"Cumhurbaşkanımız faizler ve yatırımlar konusunda bir toplantı yapacağını belirtmişti, o toplantı yapıldı ve devamı gelecek. Faizlerin yatırım yapılabilir seviyeye gelmesi gerekiyor. Toplantıda 2018'de yapılacak reformlar, faizlerin düşmesi, kredi genişlemesi, kapsayıcı büyüme, ihracat artışı ve yatırımların artışı için atılacak adımlar değerlendirildi."



"2018'de üretim ağırlıklı reformlar yapılacak"



Ekonomik verilerin çok iyi geldiğini belirtilen Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Cemil Ertem, "2018'de büyüme, yatırım ve ihracat odaklı olacaktır. Faizler yatırım yapılabilir seviyeye çekilmelidir. 2018'de üretim ağırlıklı reformlar yapılacak. Türkiye kendisini bulan, kendi potansiyeli ortaya çıkaran büyüme ivmesini yakaladı. Büyüme ile üretim ve istihdam artacaktır. Yüksek büyüme enflasyonu oluşturmuyor, aksine aşağı çekiyor. Cumhurbaşkanımızın öteden beri istediği faizlerin yatırım yapılabilir seviyeye gelmesi. Kar oranları faizlerin altındaysa o ekonominin sürdürülebilir olması çok zor. Yüksek faiz ve finansmana ulaşma sıkıntısı yatırımları engelliyor bu da büyüme hızını engelliyor, asıl olarak bu durum enflasyonu ortaya çıkarıyor. Gereksiz ara malı ithalatı, gıdada tarladan sofraya giden zincirde fiyatların şişmesi enflasyonun temel sorunları arasında yer alıyor." şeklinde konuştu.



"KGF ile önemli bir ivme yakaladık"



Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Ertem, "2017'de bankaların KGF aracılığı ile reel sektörü desteklemesini sağladık, böylece büyümede önemli bir ivme yakaladık. Türkiye ekonomisi 15 Temmuz hain darbe girişimini ve saldırıları atlattı. 2017'ye baktığımızda yatırım, tüketim ve ihracatın dengeli gittiğini görüyoruz. Türkiye'de tüm Avrupa ülkelerinden fazla istihdam oluşturuldu. İstihdamın temel sorunlarından birisi sürekli artan iş gücü katılımı, iş gücüne özellikle kadınların ve gençlerin çok fazla katılıyor, tüm bunlara rağmen istihdam seferberliği ile işsizlik önemli ölçüde azaldı." şeklinde konuştu.



"Gıda enflasyonu aşağı çekilecek”



Gıda enflasyonunu aşağı çeken düzenlemeler yapılacağını söyleyen Ertem, "Türkiye’de çok önemli bir tarım ve hayvancılık potansiyeli var, 2018'de reformlar ve desteklerle bu potansiyelimizi kullanabilir hale geleceğiz. Faiz ve enflasyon kadar tarım tarafını da konuşmamız gerekiyor. Tarım önemli bir mesele, tarladan sofraya giden zinciri iyi denetlemek lazım." dedi.



"Terör riskinin ortadan kalkması yatırımcıyı çeker"



Afrin’in terör örgütlerinden temizlenmesi için başlatılan ‘Zeytin Dalı Harekâtı'nı değerlendiren Ertem şunları söyledi:



"Afrin operasyonu piyasaları olumsuz etkilemedi. Türkiye, sınırındaki terör yuvalarını temizliyor, bu ekonomide orta ve uzun vadeli istikrarın sağlanmasına önemli bir katkı sağlayacaktır. Tüm dünya Türkiye'yi anlayışla karşılıyor ve destekliyor. Tüm bunlar ekonomiye olumlu yansıyor. Türkiye bölgesinin en güvenli ve en istikrarlı ülkesi, terör tehdidinin tamamen ortadan kalkması yatırımcıyı da ülkeye çekecektir.”

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