BES'ten emekli sayısı 50 bine dayandı

Bireylerin emeklilik dönemlerinde refah seviyelerinin düşmemesini ve yurt içinde uzun vadeli tasarruf seviyesini yükselterek yarattığı fonlarla ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefleyen BES, 14'üncü yılına doğru emin adımlarla ilerliyor.

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM), BES'e ilişkin istatistiki verileri otomatik katılımın getirilmesinin ardından "BES temel göstergeleri" ve "Otomatik katılım temel göstergeleri" şeklinde iki ayrı başlık altında yayımlıyor.

EGM'nin "BES temel göstergeleri" verilerinden derlenen bilgilere göre, 31 Mart itibarıyla sistemdeki katılımcı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 artarak 6 milyon 748 bin olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde katılımcıların fon tutarı 57 milyar 98 milyon lirayı bulurken, devlet katkısı fon tutarı da 8 milyar 158 milyon 323 bin 587 lira olarak gerçekleşti.

Aynı dönem itibarıyla BES'ten emekli olan kişi sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57 artarak 49 bin 767'ye yükseldi.

Katılımcılar ilk 3 ayda 3,6 milyar lira biriktirdi

Yılın ilk çeyreği itibarıyla katılımcı sayısı 122 bin 249, emekli olanların sayısı da 5 bin 436 arttı. Aynı dönemde katılımcıların fon tutarında 3 milyar 688 milyon 790 bin 456 lira, devlet katkısı fon tutarında ise 720 milyon 156 bin 405 lira artış kaydedildi.

Otomatik katılımın ikinci etabı başladı

Bu arada, sisteme yılbaşında bin ve üzeri çalışanı olan özel sektör firmaları dahil olurken, bu aydan itibaren de 45 yaş altı memurlar ve 250 ile bin arası çalışanı bulunan firmalar BES'te yerini alacak. Böylece yaklaşık 2,5 milyonu memur, 1,5 milyonu da özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 4 milyon kişiden otomatik olarak, prime esas kazancın yüzde 3’üne karşılık gelen tutarda BES kesintisi yapılacak.