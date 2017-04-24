Besiciler sıcak havayı özlemle bekliyor

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, baharın gelişiyle hava sıcaklığında yaşanan artış, hayvanlarını meraya götürme imkanı bulan besicilerin yüzünü güldürdü.

Türkiye'nin en fazla kar yağışı aldığı yörelerinden olan Doğubayazıt ilçesinde havaların ısınmasıyla, kış boyunca büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını ağıl ya da ahırda yem ile beslemek zorunda kalan besiciler rahat bir nefes aldı. Besiciler, hayvanlarını meralara çıkartıp otlatmaya başladı.

Yörede havaların ısınmasıyla kış mevsimi boyunca kar altında kalan meralar ve buz tutan sazlıklar, havaların ısınıp kar ile buzların erimesiyle hayvanların uğrak yeri oldu.

Besicilerden Ahmet Demir, hayvanlarına yetecek otu bulmak için bütün kış baharı beklediklerini söyledi.

Kış mevsiminde hayvanlarına yeteri kadar yem ve su bulmakta zorlandıklarını anlatan Demir, "Çok şükür havaların ısınmasıyla geniş otlaklar ve sulak alanlar meydana çıkmaya başladı." dedi

Demir, besicilikte Türkiye'nin en yüksek rakımlı gölü olan Balık Gölü'nden faydalandıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Balık Gölü'nden gelen su kaynakları besiciler için büyük bir nimet. Bizim için bahar aylarının sıcak geçmesi çok önemli. Bahar çok şükür bolluk ve bereketle geldi. Hayvanlarımız geniş ve sulak düzlüklerde doğal besin kaynaklarına kavuştu. 80 yaşındaki babamla dedelerimizden kalma besicilik mesleğini sürdürüyoruz."

Ailesinin tek geçim kaynağının besicilik olduğunu ifade eden Demir, "5 kardeşiz ve tek geçim kaynağımız hayvancılık. Hepimiz bu işle uğraşıyoruz. 300 adet küçükbaş hayvanımız var. Bu ayın sonunda havalar biraz daha ısındıktan sonra da yüksek yaylalara göçe başlayacağız. Dört beş ay yaylalarda kaldıktan sonra tekrar şehre inip hayvanlarımızı satacağız." diye konuştu.