BES'e otomatik katılım bugün başladı

Derlenen bilgilere göre, yeni yılla birlikte sisteme ilk etapta bin ve üzerinde istihdamı olan özel sektör çalışanları dahil edilecek.

Personel sayısı 250-1000 olan özel sektör, kamu idareleri ve sosyal güvenlik kurumlarında çalışanlar 1 Nisan 2017'de, çalışan sayısı 100-249 olan işverene bağlı özel sektörde bulunanlar ise 1 Temmuz 2017'den itibaren sisteme geçecek.

Buna göre kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren veya yeni işe giren 45 yaşını doldurmamış çalışanların ücretinden kesilecek asgari katkı payı miktarı, prime esas kazancın yüzde 3'ü olacak.

Çalışanlar tarafından ödenen katkı paylarına, mevcut bireysel emeklilik sistemi ile aynı koşullara tabi olarak yüzde 25 devlet katkısı teşviki verilecek. Çalışanlara 2 aylık cayma süresi tanınacak. Bu süre sonunda sistemde devam etmeye karar verenlere bin lira tutarında devlet katkısı sağlanacak. Emeklilik halinde ise hesabındaki birikimi en az 10 yıl süreli yıllık gelir sigortası sözleşmesi kapsamında almayı tercih eden çalışana birikiminin yüzde 5'i oranında ek devlet katkısı teşviki verilecek.

Otomatik katılım sistemine şartları taşıyan tüm çalışanlar dahil olacak. Çalışanlar otomatik katılım kapsamı dışındaki BES sözleşmesiyle otomatik katılım sistemine devam edemeyecek.

İşverenlerin yükümlülükleri

İşverenler ise otomatik katılım için emeklilik planı düzenleme konusunda Hazine Müsteşarlığı tarafından yetkilendirilmiş 18 emeklilik şirketinden en az biri ile emeklilik sözleşmesi imzalamak zorunda olacak. Sözleşme imzalayacağı şirketin seçiminde, hizmet kalitesi ve çalışanlara sunulan avantajları dikkate alacak işveren, çalışan tarafından sisteme ödenecek katkı paylarının çalışanın ücretinden kesilerek emeklilik şirketine aktarılmasını sağlayacak.

Söz konusu katkı payının zamanında emeklilik şirketine aktarılmaması veya geç aktarılması halinde işveren, çalışanın birikiminde oluşabilecek parasal kaybı telafi etmek zorunda olacak. Tahsil işlemleri, emeklilik şirketleri veya bu amaçla yetkilendirilecek bir şirket tarafından takip edilecek.

Çalışan sayısının belirlenmesinde, birden fazla iş yeri olan işverenler için bütün iş yerlerindeki çalışanlar toplamı göz önünde bulundurulacak.

İşverenle şirket arasında tarafların yükümlülüklerini detaylandıran bir sözleşme imzalanacak. Otomatik katılım kapsamında çalışanlardan herhangi bir form doldurulması veya herhangi bir imza istenmeyecek. İşveren otomatik katılım sistemi kapsamında çalışanı adına katkı payı ödemesi yapamayacak. Diğer taraftan, işveren grup emeklilik sözleşmesi (İGES) kapsamında çalışana katkı payı ödemesi yapılabilecek. Birden fazla işverenle çalışanlar için otomatik katılım kapsamında her bir işvereni nezdinde otomatik katılım sözleşmesi açılacak.

Çalışanların fon tercihleri alınacak

Öte yandan işveren, çalışanların katkı paylarının yönlendirileceği fonlara ilişkin olarak "faiz içeren" veya "faiz içermeyen" şeklinde tercihlerini almak, tercihte bulunmayanlar adına tercihte bulunmak, çalışan bilgilerini şirkete göndermek ve çalışanın sözleşmesi ile ilgili bir takım taleplerini şirkete iletmekle de yükümlü olacak.

Çalışanlar tarafından faizli veya faizsiz fon tercihinin yapılmaması durumlarında, işveren anlaşma yapacağı emeklilik şirketine ön tanımlı bir tercihte bulunabilecek.

Katkı payları yapılan tercih doğrultusunda öncelikle 2 aylık süre boyunca faizli ya da faizsiz fonlarda değerlendirilecek, akabinde ise standart fonda yatırıma yönlendirilmeye devam edecek. İşverenler yükümlülükleri bakımından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından denetlenecek. Yükümlülüklerini ifa etmeyen işverenlere idari para cezası uygulanması söz konusu olacak.

Çalışan iş değiştirdiğinde, yeni işverenin de otomatik katılım kapsamında bir emeklilik planı yok ise mevcut emeklilik planına devam edebilecek.

Otomatik katılım kapsamında çalışanlardan sisteme girerken giriş aidatı, sistemden ayrılma durumunda ise herhangi bir ertelenmiş aidat ya da ücret ödemesi alınamayacak. Sistemde bulunduğu sürece çalışanların emeklilik hesabındaki birikimleri üzerinden Fon İşletim Gider Kesintisi (FİGK) dışında bir kesinti yapılmayacak.

Devlet katkısını hak kazanma süreleri

Otomatik katılım kapsamında sunulacak yüzde 25 devlet katkısı teşviki ile bin liralık ek devlet katkısını hak kazanma süreleri, sistemde tamamlanan yıl sayısına göre aynı olacak. Buna göre 0-3 yılda sistemden ayrılanlara devlet katkısı verilmeyecek. Devlet katkısı hak ediş oranı 3-6 yıl için yüzde 15, 6-10 yıl için yüzde 35, 10 yılını dolduranlar için yüzde 60, sistemde en az 10 yıl bulunan ve 56 yaşını tamamlayan çalışanlar için yüzde 100 olacak.

Otomatik katılım kapsamında elde edilen emeklilik ve devlet katkısına esas süreler ile diğer hak ve yükümlülükler, bu kapsamda kurulmamış BES sözleşmeleri ile birleştirilemeyecek.

Çalışan işten ayrılması durumunda, doğrudan emeklilik şirketi ile tüm iş ve işlemlerini gerçekleştirecek. Çalışan katkı payı ödemeye dışarıdan devam edebilecek veya hesabını sonlandırabilecek.

Pilot uygulamada sistemde kalış oranı yüzde 99 oldu

Öte yandan Hazine Müsteşarlığınca söz konusu uygulamaya çalışanların katılımını görebilmek amacıyla 2014 yılında bir pilot çalışma yapıldı. Buna, Bursa, İstanbul ve Tekirdağ illerinden toplam 7 işveren ve 604 çalışan katıldı. Pilot proje kapsamında çalışanlar, işverenleri tarafından otomatik olarak BES'e dahil edildi. Çalışanlara bireysel emeklilik mevzuatına uygun olarak 60 gün içinde sistemden ayrılma imkanı verildi. Söz konusu süre sonunda 604 çalışandan yalnızca 4'ü bu hakkı kullanırken, çalışanların yüzde 99’u sistemde kalmayı tercih etti.

BES'e giriş otomatik, çıkış serbest

Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Eroğlu, Bireysel Emeklilik Sistemi'ne ilişkin, "Sadece sisteme giriş zorunlu. İlk katkı payı kesildikten sonra 2 ay içinde kişinin cayma hakkı vardır." dedi.

Vatandaşların 2003 yılından bu yana her ay kendi istekleriyle belli miktarda para ödeyerek emekliliğe yönelik tasarruf yaptıklarını dile getiren Eroğlu, buna 3. basamak, yani ihtiyari bireysel emeklilik sistemi denildiğini söyledi.

Eroğlu, ihtiyari sistemin özelliğinin küçük miktarlarla emeklilik için birikim yapmak olduğunu belirterek, Türkiye'de tasarruf oranlarının düşüklüğüne değindi.

Avrupa'da tasarruf oranının Gayri Safi Milli Hasıla'nın (GSMH) yüzde 30'una tekabül ettiğini aktaran Eroğlu, Türkiye'de bu oranın yüzde 13 olduğunu ifade etti.

"Bireysel emeklilik tam anlamıyla bilinmiyor"

Türkiye'de tasarruf eğiliminde bir eksiklik olduğunu, bunun da gelir ve kültürel unsurlarla bağlantısının bulunduğunu vurgulayan Eroğlu, şöyle devam etti:

"Emekliliğin amacı tasarruf açığını kapatarak, insanların gelecek garantisini sağlamaktır. Özellikle devlet, yatırılan tutar üzerinden yüzde 25 katkı sağlamasına rağmen bireysel emeklilik tam anlamıyla bilinmiyor. İnsanlar daha fazla bilgi almak istiyor ancak nereye gideceklerini bilmiyor. Otomatik katılımla bu durum ortadan kalkıyor ve çalışanlar sisteme otomatik olarak girmiş oluyor."

Eroğlu, BES'e otomatik olarak girmenin sosyal güvenlik mevzuatı çerçevesinde 4A ve 4C olarak adlandırılan memur ve işçileri kapsadığını dile getirerek, ocak ayından itibaren 45 yaşın altındakilerin otomatik olarak sisteme gireceğini anımsattı.

Bu durumun, BES'in zorunlu olduğu şeklinde algıya neden olduğunu anlatan Eroğlu, "Sadece sisteme giriş zorunlu. Sisteme otomatik olarak girilir, ilk katkı payı kesildikten sonra 2 ay içinde kişinin cayma hakkı vardır. Sistemden çıkılması durumunda da hiçbir hak kaybı yaşanmamaktadır. Bu yönüyle de aslında ihtiyari bir sistemdir. Yani asla zorunlu bir şey değil." diye konuştu.

"En az 10 yıl ödeme yapmak gerekiyor"

Eroğlu, otomatik katılımın ihtiyari sisteme göre avantajının daha genişletilmiş devlet katkısı olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kişi cayma döneminde çıkmaması halinde devletten ekstra bin lira daha katkı alacak. Bunu hak etmek için ise 56 yaşına kadar beklemek ve sisteme en az 10 yıl ödeme yapmak gerekiyor. Otomatik katılımda kesintiler ihtiyari sisteme göre daha azdır. Kişi 10 yıldan sonra dilerse ödediği miktarı toplu şekilde alıp sistemden çıkabilir. İsterse ölene kadar emeklilik maaşı şeklinde alabilir. Ancak unutulmaması gereken bir başka şey; emeklilikte ciddi bir maaş alabilmek için sistemde iken yüksek miktarda ödeme yapmak gerektiğidir."