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Bereketli başlayan av sezonunun kapanışı buruk oldu

Karadenizli balıkçılar sezon başında bereketli başlayan av dönemini, çetin geçen hava şartları nedeniyle beklentilerin altında kapatıyor.

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Bereketli başlayan av sezonunun kapanışı buruk oldu

"Vira bismillah" diyerek 1 Eylül'de denize açılan Karadenizli balıkçılar, sezon başında bol miktarda palamut avladı. Bereketli başlayan sezonla yüzü gülen balıkçılar, sonrasında ise az miktarda mezgit, hamsi gibi çeşitlerle avcılığı sürdürdü.

Olumsuz hava şartları nedeniyle balıkçılar, sezonun büyük bölümünde umduğunu bulamadı. Balıkçılar, denizlerde 15 Nisan'da başlayacak av yasağıyla teknelerini barınaklara demirleyecek.

Ordu Gülyalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Birol Koçak, yaptığı açıklamada, sezonun başında özellikle Sinop ve Zonguldak tarafında palamut bereketi yaşandığını söyledi.

Başlangıçta Ordu'da da palamutun bol olduğunu anlatan Koçak, "Eylül 1'den kasım ayının 15'ine kadar çok güzel bir sezon oldu. 15 Kasım'dan bu zamana kadar sıkıntılıydı. Ayda 10 gün denize çıkabildik. Hava şartları, fırtına, denizde akıntı gerçekleşmesi balıkçılığı olumsuz etkiledi. Şu anda denizde soğuk su var. Bu sene yükseklere yağan karla derelerden gelen kar suyu vardı." dedi.

Tekne bakımı ve ağ onarımı başlıyor

Koçak, denizlerde av yasağının 15 Nisan'da başlamasıyla büyük tekne sahiplerinin paydos edeceğini, dip ağları atılan küçük teknelerde ise avcılığın sürdürüleceğini dile getirdi.

Av yasağıyla büyük tekne sahiplerinin ağlarını tamir edeceğini ve teknelerinin bakımını yapacağını belirten Koçak, böylelikle balıkçıların 1 Eylül için hazırlıklarını sürdüreceğini ifade etti.

Etiketler: karadeniz, av sezonunda kapanış, av dönemi
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