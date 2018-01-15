Benzinin litre fiyatında artış

Ankara'da benzinin litre fiyatı 5 lira 62 kuruştan 5 lira 70 kuruşa yükseldi. İstanbul'da 5 lira 57 kuruştan satılan benzinin litre fiyatı 5 lira 65 kuruş oldu.

Benzinin litresi, İzmir'de 5 lira 59 kuruştan, 5 lira 67 kuruşa çıktı. Yeni fiyatlar bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Benzinin litre fiyatında en son 14 Aralık 2017'de 8 kuruşluk fiyat artışı yapılmıştı.

Kaynak: TRT Haber/AA