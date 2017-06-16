  • 16 HAZIRAN 2017, CUMA

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Benzine 9 kuruş indirim

Benzinin litresinde bu gece yarısından geçerli olmak üzere 9 kuruşluk indirime gidildi.

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Benzine 9 kuruş indirim

Benzinin litre fiyatında bu gece yarısından geçerli olmak üzere 9 kuruşluk indirim yapıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'da litresi ortalama 5,06 liradan satılan benzinin litre fiyatı 4,97 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,01 liradan 4,92 liraya, İzmir'de 5,04 liradan 4,95 liraya düşecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Benzinin litresinde en son 13 Haziran'da 6 kuruşluk indirim yapılmıştı.

Etiketler: benzine indirim
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