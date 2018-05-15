Benzin ve motorinin litre fiyatına yeni düzenleme

Ankara'da litresi ortalama 6,07 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,25 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul'da 6,01 liradan 6,19 liraya, İzmir'de 6,03 liradan 6,21 liraya yükseldi.
Motorinin litre fiyatı ise Ankara'da ortalama 5,56 liradan 5,72 liraya, İstanbul'da 5,51 liradan 5,67 liraya, İzmir'de 5,55 liradan 5,71 liraya çıktı.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.
Benzinin litre fiyatında en son 9 Mayıs'ta ortalama 5 kuruş, motorinin litre fiyatında ise aynı tarihte 7 kuruş indirime gidilmişti.
Kaynak: AA