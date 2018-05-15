Ekonomi » Benzin ve motorinin litre fiyatına yeni düzenleme Buradasınız : Ana Sayfa

Benzin ve motorinin litre fiyatına yeni düzenleme

Benzinin litre fiyatına bugünden geçerli olmak üzere ortalama 18, motorinin litre fiyatında ise 16 kuruş artışa gidildi.

15 Mayıs 2018 Salı 08:58





