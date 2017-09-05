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Buradasınız : » » Benzin ve motorinin fiyatında değişiklik

Benzin ve motorinin fiyatında değişiklik

Benzinin litre fiyatı bu gece yarısından itibaren 9 kuruş, motorinin litre fiyatı ise 7 kuruş artacak.

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Benzin ve motorinin fiyatında değişiklik

Edinilen bilgiye göre, Ankara'da litresi ortalama 5,23 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,32 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,18 liradan 5,27 liraya, İzmir'de 5,20 liradan 5,29 liraya yükselecek.

Motorinin litre fiyatı ise Ankara'da 4,53 liradan 4,60 liraya, İstanbul'da 4,48 liradan 4,55 liraya, İzmir'de 4,52 liradan 4,59 liraya çıkacak.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Benzinin litresine en son 31 Temmuz'da 11 kuruş zam, motorine ise 21 Ağustos'ta 7 kuruş indirim yapılmıştı. 

Etiketler: benzin, motorin
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