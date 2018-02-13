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Benzin ve motorine indirim yapıldı

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerlik olmak üzere 11, motorinin fiyatına ise 17 kuruşluk indirim yapıldı.

13 Şubat 2018 Salı 16:27



