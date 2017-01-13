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Benzin ve motorinde fiyat artışı

Akaryakıt dağıtım şirketleri, bu gece yarısından geçerli olmak üzere litre başına benzine 15, motorine 13 kuruş zam yaptı.

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Benzin ve motorinde fiyat artışı

Ankara'da litresi ortalama 5,29 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,44 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,24 liradan 5,39 liraya, İzmir'de 5,26 liradan 5,41 liraya yükselecek.

Motorinin litre fiyatı ise Ankara'da 4,61 liradan 4,74 liraya, İstanbul'da 4,56 liradan 4,69 liraya, İzmir'de 4,58 liradan 4,71 liraya çıkacak.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Akaryakıt dağıtım şirketleri en son 10 Ocak Salı günü benzinin litresine 7 kuruş zam yapmıştı. AA

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