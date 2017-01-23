  • 23 OCAK 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.78
    EURO 4.061
  • BIST 83554.03
    ALTIN 147.677
Buradasınız : » » Benzin ve motorin satışları kasımda arttı

Benzin ve motorin satışları kasımda arttı

Benzin ve motorindeki satışlar geçen yılın kasım ayında önceki yılın aynı ayına kıyasla arttı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Benzin ve motorin satışları kasımda arttı

Petrol Sanayi Derneğinin (PETDER) aylık petrol bültenine göre, Türkiye'de benzin satışı bu yıl kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,81 artarak, 240 bin 915 metreküp oldu.

Motorin satışları yüzde 7,87 'lik yükselişle 2 milyon 218 bin 511 metreküp seviyesine çıktı.

Aynı dönemde, LPG satışları ise yüzde 1,51 azalışla 245 bin 36 ton olarak gerçekleşti.

Türkiye'de benzin satışı bu yılın ocak-kasım döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,20 artarak, 2 milyon 732 bin 592 metreküp oldu.

Söz konusu dönemde, motorin satışları yüzde 7,36 artarak, 23 milyon 554 bin 374 metreküpü bulurken, LPG satışları da yüzde 2,19'a yükseldi ve 2 milyon 890 bin 276 tona ulaştı. AA

Etiketler: benzin, motorin, LPG, benzin ve motorin satışları
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EKONOMİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER