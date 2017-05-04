Benzin ve motorin fiyatında indirim

Benzinin litre fiyatında bu gece yarısından geçerli olmak üzere 7, motorinin litre fiyatında ise 10 kuruşluk indirim yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'da litresi ortalama 5,17 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,10 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,12 liradan 5,05 liraya, İzmir'de 5,15 liradan 5,08 liraya düşecek.

Motorinin litre fiyatı ise Ankara'da ortalama 4,52 liradan 4,42 liraya, İstanbul'da 4,47 liradan 4,37 liraya, İzmir'de 4,49 liradan 4,39 liraya inecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Benzinin litresinde en son 2 Mayıs'ta 9, motorinin litresinde de 26 Nisan'da 13 kuruş indirim yapılmıştı.