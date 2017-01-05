  • 05 OCAK 2017, PERŞEMBE

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BEDAŞ arızalara karşı bin 289 personel görevlendirdi

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda hava şartlarından dolayı elektrik sisteminde oluşabilecek arızalara anında müdahale edebilmek için bin 289 BEDAŞ çalışanı sahada görev yapacak.

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BEDAŞ arızalara karşı bin 289 personel görevlendirdi

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ), İstanbul'un Avrupa Yakası'nda hava şartlarından dolayı elektrik sisteminde oluşabilecek arızalara anında müdahale edebilmek için bin 289 çalışanını sahada görevlendirildi.

BEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, kış hazırlıkları kapsamında yer altı ve üstünde bulunan elektrik hatlarının yüzde 76'sının kontrol edildiği ve dağıtım şebekesinin yüzde 70'inde de bakım çalışmalarının tamamladığı kaydedildi.

Bakım çalışmaları sonucu geçen yıldan itibaren trafo arızalarında yüzde 75 iyileşme sağlandığı bildirildi.

BEDAŞ'ın İstanbul'u etkisi altına alacak kar yağışına karşı tüm önlemleri aldığı kaydedilen açıklamada, rutin bakım çalışmaları ve kış hazırlıklarının yanı sıra meteorolojiden gelen olası fırtına ve yoğun kar yağışı uyarıları doğrultusunda da bir dizi önlem alındığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yerilen BEDAŞ Genel Müdürü Mehmet İslamoğlu, kış aylarında elektrik tüketiminin bahar aylarına göre yüzde 26'ya varan oranda arttığına işaret etti. Hava koşulları nedeniyle yaşanabilecek arızalara karşı ekiplerin aralıksız görev yaptığını vurgulayan İslamoğlu, "Bin 289 saha çalışanımız ve 129 aracımız arızalara anında müdahale ederek müşterilerin herhangi bir sorun yaşamaması için her türlü hava koşulunda hizmet vermeye devam ediyor. 2011-2015 yıllarında 625,5 milyon lira yatırım yapan BEDAŞ, 2016-2020 arasında da 1 milyar 570 milyon lira yatırıma daha imza atacak. Bu yatırımın 1 milyar 230 milyon lirası doğrudan şebeke yatırımı olacak.'' ifadelerini kullandı.

Etiketler: BEDAŞ, Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ
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