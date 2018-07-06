BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, "Bağımsız yerel bir derecelendirme kuruluşu kurulmasının önünü açabilecek düzenlemeleri yaptık" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
BDDK Başkanı Akben'den 'derecelendirme kuruluşu' açıklaması
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