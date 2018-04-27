BDDK Başkanı Akben: Yurt dışı fon sağlayıcılarının Türkiye'ye ilgisi güçlü şekilde devam ediyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, "Türk bankacılık sektörünün uluslararası piyasalardan fon sağlama kabiliyeti ve yurt dışı fon sağlayıcılarının Türkiye'ye ilgisi güçlü şekilde devam etmektedir." dedi.

Mehmet Ali Akben, Türk bankacılık sektörünün uluslararası piyasalardan fon sağlama kabiliyetinin ve yurt dışı fon sağlayıcılarının Türkiye'ye ilgisinin güçlü şekilde devam ettiğini söyledi.

Türkiye'ye ve Türk bankalarına güvenin sürdüğünü vurgulayan Akben, nitekim yakın zamanda Akbank, Ziraat Bankası, Eximbank ve VakıfBank'ın sendikasyon kredisi sağladığını hatırlattı.

Akben, Şubat 2018 itibarıyla sendikasyon kredilerinin yenileme oranının yüzde 111,8 olduğuna dikkati çekerek, "Üstelik söz konusu kredilerin bir kısmı 2 yıl vadeli olarak temin edilmiştir. Ayrıca libor ve/veya euribor üzerinden ilave spread ile alınan bu kredilerde spread'lerde de bir miktar iyileşme sağlanmıştır." ifadesini kullandı.

"Hem yerli hem yabancı yatırımcıların beklentileri olumlu"

Mehmet Ali Akben, diğer taraftan Yapı Kredi'nin ödenmiş sermayesinin 4 milyar 100 milyon lira nakden artırılması kararının alındığını anımsattı.

Akben, en az 500 milyon dolar ilave ana sermayeye dahil edilebilir borçlanma aracı (Tier 1) ihracı yapılmasına karar verildiğini belirtti.

"Bildiğiniz gibi Yapı Kredi'nin yüzde 18,2'si halka açık kalan kısım ise İtalyan UniCredit Grubu ve Koç Grubu'nun eşit oranla kurdukları Koç Finansal Hizmetler AŞ'ye ait. Alınan bu karar, hem yerli hem de yabancı yatırımcının Türkiye'ye ilişkin beklentilerinin olumlu olduğunu gösterir niteliktedir. Biz de bankaların güçlü sermaye yapılarını daha iyi noktalara taşımalarını olumlu değerlendiriyoruz."

Kaynak: AA