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Bazı ithal ürünlerde CIF kıymetinde değişikliğe gidildi

İthalatta gözetim uygulaması kapsamında, bazı deniz ürünlerinde ve bambu eşyaların ithalatında uygulanan CIF kıymetinde (mal bedeli, sigorta, navlun) değişikliğe gidildi.

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Bazı ithal ürünlerde CIF kıymetinde değişikliğe gidildi

Ekonomi Bakanlığının İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre deniz ürünlerinde CIF kıymeti ton başına, ringa balıkları, sardalya, sardinella ve palatika veya çaça balıklarında 3 bin dolar, ton balıkları, orkinoslar, palamut, hamsiler, ve uskumru balıklarında 4 bin dolar, yılan balıkları, yengeçler, istakozlar, istiridyeler ve deniz hıyarlarında 5 bin dolar olarak belirlendi. Havyar yerine kullanılan ürünlerde ise CIF kıymeti ton başına 20 bin dolar, havyarda 500 bin dolar oldu.

Ayrıca, bambu, tropikal ağaçlar ve en az bir dış yüzü geniş yapraklı ağaçlardan olan eşyaların CIF bedeli ise ton başına bin 100 dolar olarak uygulanacak.

Söz konusu tebliğler 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

 

Etiketler: ithalat, CIF kıymeti, resmi gazete
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