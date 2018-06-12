Bayramda köprüler ve otoyollar ücretsiz

Ramazan Bayramı yaklaşırken vatandaşlara bir müjde de Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’dan geldi.

Arslan, Ramazan Bayramı tatili süresince Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollar ve köprülerin ücretsiz olacağını söyledi.

Bayram tatili nedeniyle milyonlarca vatandaşın yola çıkacağını vurgulayan Arslan, “Yollarda yaşanacak yoğunluk nedeniyle Bakanlık olarak kara, deniz, hava ve demiryollarında tüm önlemlerimizi aldık" dedi.

Yola çıkacak vatandaşları uyaran Arslan, "Trafik kazalarının yaklaşık yüzde 90'ı sürücü kaynaklı. Bu nedenle vatandaşlarımızı dikkatli olmaları konusunda uyarmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA