Bayramda kartlarla 4,9 milyar liralık harcama yapıldı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, Kurban Bayramı'nda kartlarla 4,9 milyar liralık harcama gerçekleştirildi.

BKM ağustos ayına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, geçen ayın sonu itibarıyla Türkiye'de 61 milyon kredi kartı ve 126,1 milyon banka kartı olmak üzere 187,1 milyon adet kart kullanılıyor.

Geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında kredi kartı sayısı yüzde 6, banka kartı sayısı yüzde 11 ve toplam kart sayısı yüzde 9 artışa işaret ediyor.

Banka kartları ve kredi kartları ile ağustos ayında toplam 61,6 milyar TL'lik ödeme yapıldı. Söz konusu tutarın 54,8 milyar TL'si kredi kartları ile yapılırken, 6,8 milyar TL'sinde banka kartları kullanıldı. Geçen yılın aynı dönemine göre büyüme oranı kredi kartı ile ödemelerde yüzde 17 oldu. Yüzde 52 artan banka kartı ile ödemelerin, toplam kartlı ödemeler içindeki payı da yüzde 11'e ulaştı.

Her 3 ödeme noktasından birinde temassız ödeme mümkün

Kolay, hızlı ve güvenli ödeme imkanı sağlayan temassız teknolojisi sayesinde bugün 50 TL altındaki işlemlerde şifre girmeden ve vakit kaybetmeden ödeme yapılabiliyor. Temassız dönüşümle beraber bugün kredi kartlarının yüzde 36'sının, banka kartlarının yüzde 11'inin, ödeme noktalarında ise terminallerin yüzde 33'ünün temassız teknolojisi ile uyumlu olduğu görülüyor.

Söz konusu oranların 2010 yılında kredi kartları için yüzde 7, banka kartları için yüzde 0,3 ve terminaller için yüzde 2,3 seviyesinde olduğu dikkate alındığında gelinen nokta, temassız yaşama ne kadar uyum sağlandığını gösteriyor.

Kurban Bayramı'nda kartlı ödemelerde yüzde 26 artış yaşandı

Kullanıcıların vakit kaybetmeden ve güvenli biçimde ödeme yapmasını sağlayan kartlar, Kurban Bayramı'nda da hayatı kolaylaştırmayı sürdürdü. 31 Ağustos- 4 Eylül'e denk gelen Kurban Bayramı ve Arife Günü'nde kartlarla 4,9 milyar TL tutarında ödeme yapıldı. Bu değer 2016 yılının Kurban Bayramı'na göre kartlı ödemelerde yüzde 26 büyüme olduğunu gösteriyor.

Kartlarla toplam 4,9 milyar lira tutarında ödeme yapılan Kurban Bayramı'nda, ödemelerin 2,2 milyar TL'si (yüzde 44) market, akaryakıt istasyonları ve giyim sektöründe gerçekleşti.

En fazla harcama yapılan market sektörü toplam kartlı ödemelerin yüzde 20'sini, akaryakıt istasyonları yüzde 14'ünü, giyim sektörü ise yüzde 10'unu oluşturdu. Toplam kartlı ödemelerin neredeyse yarısı söz konusu 3 sektörde gerçekleşirken, yemek sektörü kartlı ödemelerin yüzde 7'sini, konaklama sektörü ise yüzde 5'ini oluşturarak en fazla harcama yapılan sektörler arasında yer aldı.