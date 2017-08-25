Bayramda İstanbulluların yerini turistler alacak

Turizm sektörü temsilcileri, tur operatörlerinin İstanbul'a yönelik kültür turları düzenlemesinin yanı sıra yakınlarını ziyaret dolayısıyla da çok sayıda kişinin İstanbul'a gelmesini bekliyor.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz yaptığı açıklamada, yoğun trafiği, keşmekeşi ve yoğunluğu nedeniyle İstanbul'un, insanların zaman zaman bunaldığı bir şehir olduğunu belirterek, bu ve benzeri uzun tatillerin "İstanbul'un ve İstanbulluların nefes alma mevsimi" olarak algılandığını söyledi.

Yılmaz, bunun gibi uzun tatillerde İstanbul'un oldukça rahat bir hal aldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğumuz mevsime, tatil iklimine ve hava şartlarına, ulaşım araçlarındaki gidiş taleplerine baktığımızda, bu bayramda ülkenin çeşitli bölgelerine yoğun bir gidiş olduğunu görüyoruz. İstanbul'da bayram süresi, bayram öncesine ve sonrasına göre daha rahat gezilen, daha sakin, daha rahat ulaşılan bir süreç olacak. Belediyenin bayram süresince uyguladığı ekonomik indirim, köprü ve otobanlarda ücret alınmaması uygulamaları İstanbul'a yönelik hareketliliği önemli ölçüde artırıyor.

İstanbul'da hep gidene bakılıyor ama bayram münasebetiyle İstanbul'a gelenler de olacaktır. İkincisi, İstanbul'da kalanlar ve özleyenler için bayram sükuneti bir imkan olacak. Ayrıca, Türkiye'nin çeşitli illerinden belli ölçüde de olsa tatili bir fırsat bilip İstanbul'a gelmek isteyenler için bayramın önemli bir fırsat olarak algılandığını söyleyebiliriz. İstanbul'u görmek isteyenler ve merak edenler, bayramı büyük bir fırsat olarak görüp değerlendirmeliler."

"Bayram ekonomisinden İstanbul ciddi anlamda istifade ediyor"

Coşkun Yılmaz, turizmcilerin bu gibi dönemlerde İstanbul gezilerine ağırlık vermesi gerektiğini belirterek, bayram süresince İstanbul'un, salt turizm, kültür turizmi anlamında kendine has bir hareketliliği olacağını söyledi. Yılmaz, bu hareketliliğin sağlanması ve sürdürülmesi için başta turizm sektörü olmak üzere ilgili çevrelerin kampanyalar yapması gerektiğini, bunun için gündem oluşturulması ve İstanbul'un bayramda ne gibi imkanlar barındırdığına ilişkin anlatımlar yapılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Yılmaz, "Tur operatörleri arasında diğer kentlerden İstanbul'a yönelik turlar düzenlenmeli, düzenleyenler olduğunu da biliyorum. Çok büyük kampanyalar şeklinde olmasa da uzun bayram tatili süresince İstanbul'a kültür turları düzenleniyor. Bu anlamda kente talep var. Bu talebin artırılması için çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Bayramın geleneksel tarafının önem taşıdığını, bu geleneksel tarafın tamamen tatil konseptine evrilmesinin de doğru olmadığını vurgulayan Yılmaz, bayram tatilinin turizmcilere bir gelir kapısı oluşturacağını, bu hareketliliğin İstanbul'a da yansımaları bulunacağını söyledi.

"Bayram döneminde Orta Doğu'dan gelen turist sayısında artış söz konusu"

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır da Kurban Bayramı'nın bu yıl yüksek sezona denk geldiğini anımsatarak, bu dönemde yerli tatilcinin yanı sıra Rus turistlerin de artmasıyla resort bölgelerde önemli bir hareketlilik yaşandığını ifade etti.

Tatilinin uzamasının yerli turizm hareketinin daha da hızlanmasını sağlayacağını vurgulayan Bayındır, "İstanbul'da bayram döneminde Orta Doğu'dan gelen turist sayısında artış söz konusu. Bayram döneminde Körfez turistinin etkisiyle İstanbul'da doluluklar yüzde 80'i bulacak gibi görünüyor. Aynı durum Trabzon için de geçerli. Ancak bayram sonrası maalesef bu doluluklar yine düşecek." diye konuştu.

Kent içi turlarda hareketlilik bekleniyor

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Genel Sekreteri Çetin Gürcün ise tatilin etkisiyle kent içi turlarda bir miktar artış olabileceğine işaret ederek, "Bayram süresince kentte kalanlara yönelik kent içinde yapılan turlarda bir hareketlilik yaşanabilir." dedi.